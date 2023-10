Taljenje ledenikov na vzhodni Antarktiki: tiktakajoča tempirana bomba

Ledeniki na vzhodni Antarktiki se soočajo z neposredno grožnjo pospešene izgube ledu in dviga morske gladine, zahvaljujoč nevarni povratni zanki, ki poslabša proces taljenja. To razkritje, poudarjeno v nedavni študiji, objavljeni v Science Advances, osvetljuje strašne posledice globalnega segrevanja na južni celini.

Študija se je osredotočila na dva ključna ledenika na vzhodni Antarktiki, in sicer Denman in Scott. Ti ledeniki lahko dvignejo gladino morja za približno pet metrov – zaskrbljujoč podatek, ki poudarja nujnost obravnavanja podnebnih sprememb. Prejšnje raziskave so pokazale, da ko se ledeniki topijo, nastala voda teče pod njimi in v morje. Ta povratna zanka pospeši proces taljenja in prispeva k izgubi ledu.

Z vključitvijo te povratne zanke v simulacije so raziskovalci naredili osupljivo odkritje. Če bomo nadaljevali s pospešenim izgorevanjem fosilnih goriv, ​​bi lahko kritični prag za te ledenike dosegli približno 25 let prej, kot je bilo prej ocenjeno. Posledično bi lahko bil dvig morske gladine samo zaradi ledenikov Denman in Scott do konca leta 2300 bistveno višji.

Zaradi tega je ta ugotovitev še bolj zaskrbljujoča, ker trenutni podnebni modeli ne upoštevajo dodatne izgube ledu, ki jo povzroča izpust taline. Ta pojav bi lahko bil glavno gonilo izgube ledu po vsej celini Antarktike. Zato je ključnega pomena izmeriti in vključiti to povratno zanko v prihodnje podnebne projekcije, kar nam bo omogočilo, da razvijemo bolj realistično razumevanje globalnega dviga morske gladine.

Posledice destabilizacije vzhodne Antarktike segajo daleč onkraj sedanjosti. Obalne skupnosti in nizko ležeče otoške države se soočajo z neposrednimi in grozečimi grožnjami zaradi dvigovanja morske gladine. Poleg tega je na nitki usoda prihodnjih generacij. Tyler Pelle, glavni avtor študije, poudarja pomen te raziskave in poudarja, da destabilizacija teh ogromnih ledenih gmot na vzhodni Antarktiki, ki so prej veljale za stabilne, zahteva našo pozornost in ukrepanje.

Skratka, nujnosti obravnavanja globalnega segrevanja in njegovega vpliva na taljenje ledenikov na vzhodni Antarktiki ni mogoče preceniti. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vključitev izpusta taline v podnebne modele prihodnosti sta nujna koraka k razumevanju in ublažitvi morebitnih katastrofalnih posledic dviga morske gladine.

Pogosta vprašanja

1. Kaj je povratna zanka pri taljenju ledenika?

Povratna zanka pri taljenju ledenikov se nanaša na proces, pri katerem taljenje ledenikov vodi do sproščanja staljene vode, ki teče pod njimi. Ta stopljena voda pospešuje taljenje ledenika in pospešuje izgubo ledu.

2. Zakaj je pomembno vključiti izpust taline v podnebne modele?

Izpust taline ima pomembno vlogo pri pospeševanju izgube ledu po celotni celini Antarktike. Z upoštevanjem tega pojava v podnebnih modelih lahko raziskovalci pridobijo natančnejše razumevanje globalnega dviga morske gladine in njegovih možnih vplivov.

3. Kakšne so posledice destabilizacije vzhodne Antarktike?

Destabilizacija ogromnih ledenih mas vzhodne Antarktike predstavlja večje tveganje za dvig morske gladine za obalne skupnosti in nižje ležeče otoške države. Poudarja nujnost obravnavanja podnebnih sprememb in potrebo po takojšnjem ukrepanju za ublažitev njihovih učinkov.

4. Kako dejanja sedanje generacije vplivajo na prihodnje generacije?

Današnji ukrepi za ublažitev podnebnih sprememb bodo določali prihodnje stanje Zemlje za prihodnje generacije. Emisije toplogrednih plinov in globalno segrevanje imajo dolgotrajne posledice, ki bodo oblikovale podnebje v prihodnjih desetletjih in stoletjih.