Novi vpogled v interakcije nevtrinov

Raziskave, izvedene na Univerzi Hokkaido, so odkrile prej nezaznane interakcije med nevtrini in fotoni, temeljnimi delci svetlobe in elektromagnetnega sevanja. Nevtrini, izmuzljivi delci, ki jih je težko preučevati zaradi minimalne interakcije z drugimi delci, so že dolgo predmet fascinacije v svetu fizike. Ugotovitve, objavljene v reviji Physics Open, osvetljujejo kvantno mehanske interakcije teh skrivnostnih delcev in njihove morebitne posledice za naše razumevanje sonca in drugih zvezd.

Nevtrinov, električno nevtralnih in skoraj brezmasnih, je v vesolju veliko. V velikih količinah izvirajo iz sonca in prehajajo skozi Zemljo in naša telesa z majhnim učinkom. Razumevanje nevtrinov je bistveno za napredek našega znanja o fiziki delcev in preizkušanje veljavnosti standardnega modela.

V normalnih pogojih nevtrini ne interagirajo s fotoni. Vendar pa so raziskovalci na Univerzi Hokkaido odkrili, da se lahko stanje snovi, ki se pojavi okoli zvezd in za katero so značilni ionizirani plini, nevtrini in fotoni, povzroči medsebojno delovanje v prisotnih enakomernih magnetnih poljih, če jih postavimo v plazmo. To interakcijo omogoča teoretični pojav, imenovan elektrošibki Hallov učinek, kjer se elektromagnetna in šibka sila združita v elektrošibko silo.

Raziskovalci so razvili matematični opis te nepričakovane nevtrino-fotonske interakcije, znane kot Lagrangian, ki zajema vsa znana energijska stanja sistema. To odkritje ima posledice, ki presegajo temeljno fiziko in bi lahko zagotovilo vpogled v skrivnost segrevanja sončne korone. Sončna korona, najbolj oddaljena sončna atmosfera, je znatno bolj vroča od sončne površine in razumevanje mehanizma za tem temperaturnim neskladjem je znanstvenike dolgo begalo. Interakcija med nevtrini in fotoni, kot je pokazala ta raziskava, lahko sprosti energijo, ki segreva sončno korono.

Ekipa na univerzi Hokkaido namerava nadaljevati svoje delo, da bi pridobila globlji vpogled, zlasti glede prenosa energije med nevtrini in fotoni v ekstremnih pogojih. Z razkrivanjem zapletenih interakcij teh izmuzljivih delcev lahko odklenemo novo razumevanje vesolja in njegovih temeljnih gradnikov.

Vir: Univerza Hokkaido