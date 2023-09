Astronomi posneli osupljivo fotografijo "mosta" plina, ki povezuje trčeče galaksije

By

Dih jemajoča nova fotografija iz vesoljskega teleskopa Hubble razkriva tanek "most" plina, ki povezuje dve združujoči se galaksiji v sistemu Arp 107. Ti trčeči galaksiji sta približno 465 milijonov svetlobnih let od Zemlje povezani s šibkim tokom prahu in plina.

Slika, ki jo je posnela Hubblova napredna kamera za raziskave, prikazuje večjo galaksijo na levi strani. Ta spiralna galaksija, znana kot Seyfertova galaksija, ima izrazit spiralni krak, ki se elegantno ukrivlja okoli njenega jedra. Seyfertove galaksije so še posebej zanimive, saj je kljub sijaju njihovega aktivnega jedra mogoče opazovati sevanje iz celotne galaksije. Na tej fotografiji so jasno vidni spiralni vijugi galaktične strukture.

Galaktično jedro Seyfertove galaksije oddaja močan sij, ki je posledica padca snovi v supermasivno črno luknjo v njenem središču. Ta aktivna galaktična jedra lahko sevajo svetlobo, ki presega skupno svetlost vseh zvezd v njihovih galaksijah gostiteljicah.

Kar zadeva manjšo galaksijo, se zdi, da ima svetleče jedro, a razmeroma temne spiralne rokave. To je zato, ker se postopoma absorbira v večjo galaksijo. Povezava med tema dvema združujočima se galaksijama je na Hubblovi sliki nežno obešena pod njima.

Arp 107 je del skupine nenavadnih galaksij, znane kot Atlas of Peculiar Galaxies, ki jo je sestavil Halton Arp leta 1966. Ta nova fotografija je del nenehnega prizadevanja za preučevanje manj znanih galaksij iz kataloga Arp in njihovo spektakularno lepoto deliti z javnost.

Vir: ESA (Evropska vesoljska agencija)