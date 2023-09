Nasin vesoljski teleskop Hubble posnel osupljiv most plina in prahu med galaksijama

By

Nasin vesoljski teleskop Hubble je posnel dih jemajočo sliko mostu plina in prahu, ki povezuje dve galaksiji na robu združitve. Ta vesoljski most, ki se nahaja znotraj sistema Arp 107, je očaral tako znanstvenike kot vesoljske navdušence.

Arp 107, ki je od Zemlje oddaljen približno 465 milijonov svetlobnih let, je v središču skupne misije Nase in Evropske vesoljske agencije (ESA). Cilj misije je odkriti skrivnosti manj znanih članov tega sistema.

Nedavno zajeta slika vidno prikazuje Seyfertovo galaksijo, znano po svojem aktivnem galaktičnem jedru. To edinstveno nebesno entiteto obvladuje velik spiralni krak, ki se elegantno vije okoli njegovega jedra, okrašen s številnimi nastajajočimi zvezdami. Zanimivo je, da te zvezde dolgujejo svoje rojstvo in svetilnost bogatim zalogam materiala, pridobljenega iz manjše galaksije, s katero se bo Seyfertova galaksija kmalu združila.

Aktivno galaktično jedro Seyfertove galaksije zagotavlja bleščeč zaslon, ki oddaja sijoč sij, značilen za materiale, ki jih porabi osrednja črna luknja. To intenzivno sevanje lahko zasenči skupni sijaj vsake zvezde v galaksiji.

Nasprotno pa je manjša galaksija v Arp 107 videti šibkejša, zlasti v svojih spiralnih rokavih, kar kaže na njeno absorpcijo v večjo Seyfertovo galaksijo. Seyfertove galaksije, kot je Arp 107, so omembe vredne, ker je mogoče opazovati sevanje iz njihove celotne galaksije kljub ogromni svetlosti njihovega aktivnega jedra.

Tako Seyfertova galaksija kot manjša galaksija v Arp 107 sta del »Atlasa nenavadnih galaksij«, kompilacije, ki jo je ustvaril Halton Arp leta 1966. To odkritje ne prikazuje le njihove izjemne lepote, ampak tudi poglablja naše razumevanje kozmosa in veličine nebesne evolucije.

Medtem ko se ti dve galaksiji še naprej zbližujeta, znanstveniki in astronomski navdušenci nestrpno pričakujejo razkritja in skrivnosti, ki jih bo razkrila ta združitev. Samo čas in nadaljnja opazovanja vesoljskega teleskopa Hubble bodo dala odgovore.

