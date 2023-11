Alan Stern se pripravlja na suborbitalni vesoljski polet na misiji Virgin Galactic

Alan Stern, planetarni znanstvenik na Southwest Research Institute (SwRI) in glavni raziskovalec NASA-ine misije New Horizons, bo kmalu izpolnil svoje otroške sanje o odhodu v vesolje. Na misiji Virgin Galactic Galactic 05 bo Stern med posadko na njihovem petem komercialnem letu. Kmalu se bo pridružil redkim, ki so se podali onkraj Zemljine atmosfere.

Priprava na vesoljski polet ni lahka naloga. Stern je opravil obsežno usposabljanje, vključno s tremi centrifugami in tremi poleti z visokozmogljivimi reaktivnimi letali. Poleti z reaktivnim letalom so ga izpostavili visokim stopnjam pospeševanja, kar je pomagalo njegovemu telesu, da se je prilagodilo hitrim hitrostim med vzletom. Čeprav je fizično zahteven, Stern meni, da dejanski let ne bo tako naporen.

Skozi svojo kariero si je Stern prizadeval za ta trenutek. Potapljal se je, potoval na južni tečaj, postal komercialni pilot in celo delal kot tehnik nujne medicinske pomoči z državnim certifikatom. Večkrat se je prijavil za NASA-inega specialista za vesoljske raketoplane in je bil zagovornik potovanja znanstvenikov v vesolje s komercialnimi vesoljskimi leti. Njegova prizadevanja so pripomogla k preusmeritvi fokusa podjetij, kot sta Virgin in Blue Origin, od oskrbovanja izključno turistov k sprejemanju tudi raziskovalcev in izobraževalcev.

Za Sternov prihajajoči let ima osem ciljev, ki jih je postavil SwRI. Polet bo služil kot priprava na njegov naslednji suborbitalni polet, ki ga bo financirala NASA in se bo osredotočal izključno na raziskave. Med letom se želi seznaniti z resnično izkušnjo in jo primerjati s simulacijami usposabljanja. Stern bo nosil tudi biooprego za spremljanje krvnega tlaka in srčnega utripa. Ti podatki bodo primerjani s prejšnjimi testi, kar bo zagotovilo dragocene vpoglede za prihodnje raziskovalne polete.

Kljub nekaterim pomislekom glede tveganj, ki so vključena, Sternovo navdušenje preglasi vsak strah. Njegova največja skrb je, da zboli tik pred letom. Kljub temu pa je s svojimi izkušnjami z več kot 24 leti z ničelno gimnastiko še vedno prepričan v svojo sposobnost obvladovanja potencialno nevarnih situacij.

Pogosta vprašanja:

V: Kdo je Alan Stern?

O: Alan Stern je planetarni znanstvenik na Southwest Research Institute (SwRI) in glavni raziskovalec NASA-ine misije New Horizons.

V: Kakšna je prihajajoča misija Alana Sterna?

O: Alan Stern bo del posadke na misiji Virgin Galactic Galactic 05, suborbitalnem vesoljskem poletu.

V: Kakšne cilje si je zastavil Alan Stern za svoj prihodnji let?

O: Stern ima osem ciljev, ki jih je določil SwRI za prihajajoči let. Ti cilji mu bodo pomagali pri pripravi na njegov naslednji suborbitalni let, ki bo osredotočen na raziskovanje.

V: Kako se je Alan Stern pripravljal na vesoljski polet?

O: Stern je bil podvržen obsežnemu usposabljanju, vključno s centrifugami in leti z visoko zmogljivimi reaktivnimi letali, da bi se prilagodil fizičnim zahtevam vesoljskih poletov.

V: Kaj je Alan Stern naredil v svoji karieri, da bi se pripravil na polet v vesolje?

O: V svoji karieri si je Stern prizadeval za različne izkušnje in kvalifikacije, kot je potapljanje, postal komercialni pilot in delal kot tehnik nujne medicinske pomoči z državnim certifikatom, da bi postal najboljši kandidat za vesoljske polete. Zavzemal se je tudi za potovanje znanstvenikov v vesolje s komercialnimi poleti v vesolje.

V: Kakšne skrbi ima Alan Stern glede svoje prihajajoče misije?

O: Stern priznava večja tveganja, povezana z vesoljskimi poleti v primerjavi s poleti komercialnih letalskih prevoznikov. Poleg tega ga skrbi, da bi pred letom zbolel in zamudil priložnost.