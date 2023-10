Novi atlas galaksij ponuja podroben pogled na naše kozmične sosede

Pred kratkim izdan atlas omogoča uporabnikom, da raziskujejo nočno nebo v podrobnostih brez primere, ki zagotavlja ogromno informacij o skoraj 400,000 velikih galaksijah. Atlas galaksije Siena (SGA) ponuja optične in infrardeče slike z več valovnimi dolžinami ter svetlobne profile, zaradi česar je prvi galaktični atlas, ki vključuje takšne podatke. Atlas obsega 20,000 kvadratnih stopinj in obsega približno polovico nočnega neba.

Prejšnje kompilacije galaktičnih podatkov so pogosto pestile napake v položajih, velikostih in oblikah galaksij, pa tudi vključitev ne-galaktičnih objektov. Vendar pa SGA obravnava ta vprašanja in ponuja natančne meritve položajev, velikosti in svetlosti za velik vzorec galaksij. Ta raven natančnosti še ni bila zanesljivo na voljo za tako veliko zbirko galaksij.

Nabor podatkov SGA je rezultat treh pregledov, opravljenih med letoma 2014 in 2017 v okviru raziskav Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Za zbiranje potrebnih informacij so bili uporabljeni teleskopi iz NOIRLab Nacionalne znanstvene fundacije, skupaj z observatorijem Steward Univerze v Arizoni in podatki iz NASA-jevega satelita WISE.

SGA ne zagotavlja le dragocenih podatkov za astronome, ampak tudi javnosti omogoča ogled in prepoznavanje bližnjih galaksij. Atlas je pomembno orodje za preučevanje vzorcev v populacijah objektov, analizo prehodnih pojavov, razumevanje galaktične fizike in širjenje znanja o razmerju med galaksijami in temno snovjo. Poleg tega lahko SGA prispeva k boljšemu razumevanju porazdelitve galaksij in njihove povezave z vsesplošno temno snovjo, ki prevladuje v vesolju.

Pričakuje se, da bo objava obsežnega nabora podatkov SGA pomembno vplivala tako na astronomske raziskave kot na zanimanje javnosti za vesolje. Zdaj lahko vsakdo, ki ga zanima raziskovanje skrivnosti nočnega neba, dostopa do tega dragocenega vira.

Viri:

– Arjun Dey, astronom iz NOIRLab Nacionalne znanstvene fundacije

– profesor fizike na kolidžu Siena in vodja projekta SGA John Moustakas

– Programski direktor NSF za NOIRLab, Chris Davis