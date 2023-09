Ali so ocene vodnega ledu na Luni previsoke?

Nedavna študija, ki jo je vodil dr. Raluca Rufu iz Southwest Research Institute, kaže, da lunine trajno zasenčene regije (PSR), nekatere najhladnejše točke v sončnem sistemu, morda niso tako stare, kot se je prej verjelo. Ti PSR, ki se nahajajo na luninih polih, so območja, kjer sončna svetloba nikoli ne doseže dna globokih kraterjev, kjer se ujamejo hlapne kemikalije, vključno z vodnim ledom.

Izračuni ekipe kažejo, da večina Luninih PSR ni starejša od približno 3.4 milijarde let in lahko vsebujejo relativno mlade usedline vodnega ledu. Ta ugotovitev ima pomembne posledice za naše razumevanje vodnih virov na Luni, ki veljajo za ključne za trajnostno raziskovanje Lune in prihodnje vesoljske misije.

Prisotnost vodnega ledu na Luni že dolgo zanima znanstvenike. Njegov potencial kot vir za astronavte bi lahko omogočil proizvodnjo raketnega pogonskega goriva in vzdrževal sisteme za vzdrževanje življenja. Vendar pa je bila starost PSR, kjer naj bi bil ujet vodni led, prej ocenjena kot veliko starejša.

Če so PSR res mlajši, kot se je mislilo, bi to pomenilo, da so trenutne ocene vodnega ledu na Luni morda precenjene. To postavlja vprašanja o izvedljivosti uporabe teh virov za prihodnje lunarne misije. Za določitev resničnega obsega in razpoložljivosti vodnega ledu na Luni bodo potrebne nadaljnje raziskave.

Študija, ki so jo izvedli dr. Raluca Rufu in njena ekipa, poudarja potrebo po nadaljnjih znanstvenih raziskavah Luninih PSR. Razumevanje starosti in sestave teh regij je bistveno za načrtovanje prihodnjih misij in učinkovito uporabo luninih virov.

Viri:

– NASA

– Jugozahodni raziskovalni inštitut