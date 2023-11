Novi dokazi podpirajo združitve nevtronskih zvezd kot proizvajalcev težkih elementov

V prelomnem odkritju so fiziki iz Japonske in Litve odkrili prepričljive dokaze, da telur, bistven element na Zemlji, nastaja med združitvijo nevtronskih zvezd. Ta ugotovitev krepi hipotezo, da so združitve nevtronskih zvezd odgovorne za večino težkih elementov, ki jih najdemo v ogromnem vesolju.

Nastajanje težkih jeder, tistih, ki so težja od srebra, je razloženo predvsem s postopkom jedrske reakcije, imenovanim proces hitrega zajemanja nevtronov (r-proces). Ta proces poteka v okoljih, kjer obstaja visoka gostota prostih nevtronov. V teh pogojih lahko jedra zajamejo nevtrone hitreje, kot se lahko podvržejo beta-razpadu, kar ima za posledico nastanek nevtronsko bogatih jeder s specifičnimi atomskimi masnimi številkami, kot so 80, 130 in 196.

Vzorci številčnosti težkih elementov v našem sončnem sistemu, vključno s telurijem, dodatno utrjujejo idejo, da je r-proces izvor teh elementov na Zemlji. Prejšnje teorije so domnevale, da r-proces poteka predvsem v snovi, ki se izloči med dramatičnimi trki nevtronskih zvezd, kar ima za posledico osupljiv pojav, znan kot kilonova.

Obstoj kilonov je bil potrjen leta 2017, ko so zaznali gravitacijske valove, ki jih oddaja združitev nevtronskih zvezd, natančneje GW170817. Kasnejša opazovanja tega prehodnega dogodka, ki oddaja sevanje, enakovreden milijardi sonc, so zagotovila nadaljnje dokaze o prisotnosti elementov r-procesa. Začetna opazovanja spektra kilonove so razkrila absorpcijske znake elementov stroncija, cerija in lantanida, v katerih so kasneje prevladovale emisije.

Da bi poglobili svoje razumevanje sevalnih lastnosti meglične faze, povezane s kilonovae, so raziskovalci ustvarili modele, ki so simulirali emisijske linije različnih težkih elementov, vključno s telurijem. Ti modeli so uspešno napovedali močno emisijsko črto pri 2.1 mikrometra, ki se je uskladila z nepojasnjeno značilnostjo v spektru GW170817. Ta emisijska črta močno kaže na proizvodnjo približno ene tisočinke sončne mase telura med dogodkom kilonove.

Poleg tega je imel vesoljski teleskop James Webb (JWST) ključno vlogo pri zagotavljanju dodatnih dokazov o r-procesu, ki se pojavi med združitvijo nevtronskih zvezd. Pri preučevanju izjemno svetlega izbruha žarkov gama GRB230307A je JWST zaznal infrardeči spekter, ki je pokazal podobnosti z GW170817. Ta spekter je pokazal tudi značilno lastnost 2.1 mikrometra, povezano s telurijem, kar ponuja še en namig o pojavu dogodka kilonove.

Občutljivost JWST je omogočila opazovanje GRB230307A, ki je oddaljena skoraj milijardo svetlobnih let. Ta dosežek poudarja izjemne zmogljivosti teleskopa in raziskovalcem vliva optimizem glede prihodnjih opazovanj kilonov. Namen teh opazovanj je razkriti zapleten izvor vseh elementov v periodnem sistemu s preučevanjem raznolikega nabora jeder, ustvarjenih med temi očarljivimi, a kataklizmičnimi združitvami.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je r-proces?

R-proces ali proces hitrega zajemanja nevtronov je jedrska reakcija, ki poteka v okoljih z visoko gostoto prostih nevtronov. Med tem procesom jedra hitreje zajamejo nevtrone, kot razpadejo, kar vodi do sinteze težkih jeder.

Kaj je kilonova?

Kilonova je astronomski dogodek, ki se zgodi med združitvijo dveh nevtronskih zvezd. Ustvari močan izbruh energije, podoben izbruhu tisoč novih, vendar ni tako svetel kot supernova.

Kakšno vlogo ima telur pri združitvi nevtronskih zvezd?

Odkritje telura v spektrih kilonov nudi prepričljive dokaze, da ta element nastaja med združitvijo nevtronskih zvezd. Njegova prisotnost nadalje podpira hipotezo, da so ti kozmični dogodki odgovorni za nastanek težkih elementov po vsem vesolju.