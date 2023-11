Potencial starodavnih proteinov: nov pristop k odpravljanju odpornosti na antibiotike

By

V nenehnem boju proti odpornosti na antibiotike so raziskovalci na področju molekularne de-izumrtja nedavno prišli do prelomnega odkritja, ki ponuja nov pogled na boj proti tej svetovni zdravstveni krizi. Ekipa pod vodstvom profesorja bioinženiringa Univerze v Pennsylvaniji Césarja de la Fuenteja izkorišča moč strojnega učenja in inovativnih molekularnih tehnik za iskanje novih antibiotikov.

Antibiotiki so nedvomno spremenili sodobno medicino in rešili nešteto življenj pred nekoč smrtonosnimi boleznimi. Vendar pa pojav bakterij, odpornih na antibiotike, predstavlja veliko nevarnost za javno zdravje. Ker je spoznal nujno potrebo po novih pristopih, se je de la Fuente obrnil na strojno učenje, da bi naučil računalnike, kako inovirati na molekularni ravni. V pionirski študiji, objavljeni leta 2018, je ekipa uspešno uporabila umetno inteligenco za razvoj novega antibiotika, ki se je izkazal za učinkovitega v boju proti bakterijam pri miših.

Na podlagi tega začetnega uspeha so se raziskovalci poglobili še dlje z raziskovanjem starodavnih beljakovin, pridobljenih iz naših izumrlih prednikov. S preučevanjem peptidov v proteomih vrst, kot so neandertalci in denisovci, so želeli identificirati potencialne molekule z antiinfektivnimi lastnostmi. Z uporabo modelov strojnega učenja je ekipa razvila napovedni algoritem, ki je sposoben natančno določiti peptide arhaičnih ljudi, ki bi lahko služili kot učinkoviti antibiotiki.

Za potrditev svojih ugotovitev je de la Fuentejeva ekipa uporabila tehniko, imenovano kemična sinteza trdne faze. Ta pristop vključuje uporabo robotske tehnologije za ustvarjanje peptidov eno aminokislino naenkrat. Ko so bili sintetizirani, so bili ti peptidi izpostavljeni bakterijam v laboratorijskih okoljih, da bi ocenili njihovo učinkovitost pri odpravljanju klinično pomembnih sevov. Raziskovalcem je uspelo identificirati več peptidov z močnimi antibakterijskimi lastnostmi, ki učinkovito izkoreninijo bakterije v petrijevkah in živalskih modelih.

Eno pomembnih odkritij je bil peptid, imenovan "neandertalin-1", pridobljen iz neandertalcev. Čeprav nima samostojnih antibiotičnih zmogljivosti, de la Fuente in njegova ekipa načrtujeta uporabo neandertalina-1 in drugih peptidov kot predloge za nadaljnje raziskave pri razvoju novih protimikrobnih zdravil.

Ta vznemirljivi preboj na področju molekularne deekstinkcije odpira nove poti za obravnavo odpornosti na antibiotike. Z uporabo starodavnih beljakovin in vrhunskih tehnologij znanstveniki odkrivajo obetavne sledi pri iskanju učinkovitih antibiotikov. Čeprav izzivi ostajajo, te ugotovitve ponujajo upanje za boj proti bakterijam, odpornim na antibiotike, in varovanje javnega zdravja.

Pogosta vprašanja

Kaj je molekularna deekstinkcija?

Molekularno de-izumrtje vključuje preučevanje in pridobivanje genskega materiala iz izumrlih vrst, da bi pridobili vpogled v njihovo biologijo in možne uporabe na področjih, kot je medicina.

Zakaj je odpornost na antibiotike zaskrbljujoča?

Odpornost na antibiotike se pojavi, ko bakterije in drugi mikrobi razvijejo mehanizme za izogibanje učinkom antibiotikov, zaradi česar so neučinkoviti pri zdravljenju okužb. To predstavlja veliko nevarnost za javno zdravje, saj je okužbe težje zdraviti.

Kako strojno učenje prispeva k tej raziskavi?

Algoritmi strojnega učenja računalnikom omogočajo analizo ogromnih količin podatkov in prepoznavanje vzorcev ali napovedovanje. V kontekstu raziskav antibiotikov strojno učenje pomaga prepoznati potencialne peptide ali molekule, ki bi lahko služili kot učinkoviti antibiotiki.

Kaj so peptidi?

Peptidi so majhne verige aminokislin, gradniki beljakovin. Imajo različne funkcije v živih organizmih in lahko potencialno kažejo antibakterijske lastnosti.

Bi lahko te raziskave pripeljale do oživitve izumrlih vrst?

Čeprav se ta raziskava ne osredotoča na oživljanje celih organizmov, raziskuje uporabo izumrlih vrst za pridobivanje koristnih beljakovin in peptidov. Cilj je najti molekule, ki bi jih lahko uporabili pri razvoju novih antibiotikov ali drugih protimikrobnih zdravil.