Nov model za izboljšano predstavitev črnega ogljika v globalnih podnebnih modelih

Raziskovalci so odkrili pomanjkljivosti v predstavitvi črnega ogljika (BC), glavne sestavine atmosferskih aerosolov, v trenutnih globalnih podnebnih modelih (GCM). Nedavna študija Chen et al. preučuje mikrofizične in optične lastnosti BC, ki vplivajo na njegove sevalne učinke, in predlaga izboljšan aerosolni optični model za odpravo teh pomanjkljivosti.

BC je znan po svojih močnih sposobnostih absorpcije svetlobe in svojem prispevku k segrevanju podnebja. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da so absorpcijska učinkovitost in učinki globalnega segrevanja aerosolov precenjeni v GCM zaradi neustrezne predstavitve kompleksnih mešalnih stanj BC.

Chen et al. analiziral opazovanja porazdelitve velikosti delcev in stanja mešanja iz več virov, da bi identificiral ključne lastnosti BC, ki pomembno vplivajo na njegove učinke sevanja. Nato so razvili izboljšan aerosolni optični model, ki bolje upošteva te lastnosti na podlagi opazovanj. Ta izboljšani model je bil nato implementiran v GCM.

Raziskovalci so ocenili delovanje novega modela z opazovanjem na terenu. Rezultati so pokazali, da je bila predvidena absorpcija BC iz izboljšanih predstavitev bolj usklajena z globalnimi opazovanji BC. To je bilo pripisano natančnejši napovedi mikrofizičnih in mešalnih lastnosti, povezanih z BC.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da je izboljšana zastopanost BC povzročila zmanjšanje njegovega sevanja in podnebnih učinkov za do 24 odstotkov. To poudarja pomen natančnega predstavljanja BC v GCM za zanesljivejše podnebne projekcije.

Ta študija z naslovom »Aerosolni optični modul z lastnostmi črnega ogljika, omejenega na opazovanje, za globalne podnebne modele« je bila objavljena v Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Za zaključek Chen et al. so razvili izboljšan model za predstavitev BC v GCM, ki obravnava pomanjkljivosti v mikrofizičnih in optičnih lastnostih BC. Rezultati kažejo, da ta izboljšana zastopanost vodi k boljšemu soglasju z globalnimi opazovanji in zmanjšanju podnebnih učinkov BC. Ta raziskava prispeva k našemu razumevanju vloge BC pri podnebnih spremembah in zagotavlja dragoceno orodje za izboljšanje podnebnih projekcij.

Viri:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Aerosolni optični modul z lastnostmi črnega ogljika, omejenega na opazovanje, za globalne podnebne modele. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.