Znanstveniki so ustvarili obsežen indeks človeških celic

V prelomni študiji so znanstveniki z Inštituta Maxa Plancka za matematiko v znanosti ustvarili obsežen indeks človeških celic, s čimer so na novo osvetlili celično rast in proliferacijo. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Iana Hattona je preslikala velikosti in številčnost več kot 1200 različnih celičnih skupin v 60 sistemih tkiv pri treh referenčnih ljudeh.

Ta študija se je osredotočila na kvantifikacijo morfoloških značilnosti znanih tipov celic, ne pa na molekularno profiliranje. Ekipa je združila desetletja histoloških in anatomskih raziskav, da bi vzpostavila okvir za njihovo analizo. Odkrili so skoraj inverzno razmerje med velikostjo celice in številčnostjo, kar kaže na kompromis med obema spremenljivkama. Ko celice postajajo večje, se njihovo število sorazmerno zmanjšuje, kar zagotavlja ravnovesje v telesni biomasi.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da variabilnost velikosti celic ostaja konstantna med vrstami celic, kar kaže na univerzalne mehanizme, ki urejajo velikost celic. Te ugotovitve bi lahko imele pomembne posledice za razumevanje razvojnih procesov, raka, regeneracije in staranja.

Obsežen celični indeks služi kot dragocena referenca za biologe in ponuja kontekst za molekularne študije. Njegovo splošno sprejetje bi lahko pozitivno vplivalo na razvoj zdravil, medicinsko diagnostiko in modeliranje napredovanja bolezni. Dr. Hatton si to študijo predstavlja kot osnovo za vzpostavitev atlasa človeških celic z molekularno ločljivostjo.

Raziskovalna skupina je omogočila dostop do svojih obsežnih podatkov prek interaktivnega spletnega orodja, ki uporabnikom omogoča raziskovanje celičnih parametrov v tkivih in vrstah celic.

