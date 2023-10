Znanstveniki uporabljajo nevtrone za merjenje napetosti v aditivni proizvodnji

Znanstveniki iz nacionalnega laboratorija Oak Ridge (ORNL) so uspešno dokazali svojo sposobnost merjenja deformacij v materialu in spremljanja gibanja atomov med postopkom aditivne proizvodnje z uporabo nevtronov. Raziskovalci so uporabili platformo za 3D tiskanje, imenovano OpeN-AM, v povezavi z žarkovno linijo VULCAN na ORNL-jevem Spallation Neutron Source (SNS) za nenehno merjenje razvijajoče se preostale napetosti med proizvodnjo.

Z integracijo infrardečega slikanja in računalniškega modeliranja s platformo OpeN-AM so znanstveniki lahko pridobili globoko razumevanje obnašanja materiala v celotnem proizvodnem procesu. Osredotočili so se na jeklo z nizkotemperaturno transformacijo (LTT) in sledili gibanju atomov kot odziv na stres, ki ga povzročajo spremembe temperature ali uporabljene obremenitve.

Zaostale napetosti, ki obstajajo po odstranitvi zunanje obremenitve ali vira napetosti, lahko povzročijo deformacijo materiala in prezgodnjo odpoved. Obravnavanje teh preostalih napetosti je ključnega pomena za proizvodnjo natančnih komponent z želenimi lastnostmi in zmogljivostjo. Raziskovalci ORNL so zasnovali in izvedli poskus, ki natančno meri razvijajočo se deformacijo v materialih, da bi ugotovil, kako so napetosti porazdeljene.

Zmožnost merjenja in nadzora preostale napetosti med aditivno proizvodnjo ima pomembne posledice za panoge, kot so avtomobilska, vesoljska, čista energija in orodjarska industrija. Proizvajalci lahko prilagodijo preostale napetosti komponent, da povečajo trdnost in omogočijo lažje in bolj zapletene oblike. Prelomna raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki ORNL, jim je leta 2023 prinesla nagrado R&D 100.

Raziskava je bila podprta z laboratorijsko usmerjenim raziskovalnim in razvojnim programom ORNL, ki financira visoko tvegana raziskovalna in razvojna prizadevanja z veliko potencialno vrednostjo za nacionalne programe. Znanstveniki upajo, da bodo drugi raziskovalci z vsega sveta prišli v ORNL, da bi izvedli podobne poskuse na kovinah, primernih za njihove proizvodne potrebe.

Ta raziskava odpira nove možnosti za načrtovanje preostalih napetostnih stanj in porazdelitev lastnosti v komponentah aditivne proizvodnje, kar ponuja boljši nadzor nad toplotnimi gradienti in faznimi transformacijami. Z razumevanjem in manipuliranjem s temi dejavniki je mogoče doseči izboljšano obnašanje materiala in učinkovitost.

Viri:

– Nacionalni laboratorij Oak Ridge