Vesoljski teleskop James Webb razkriva redke težke elemente v eksploziji Kilonove

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je prišel do prelomnega odkritja: ugotovljeno je bilo, da je eksplozija kilonove, ki je posledica trka dveh nevtronskih zvezd, tovarna redkih težkih elementov. Ta dogodek je prvič, da je JWST opazil tak pojav, kar je zagotovilo dragocen vpogled v nastanek teh elementov. Podatki teleskopa so razkrili dokaze o telurju, redki kovini, ki je pretežka, da bi nastala s fuzijo v srcu zvezd.

Poleg telurja so bili znaki drugih težkih elementov, vključno z volframom in selenom. To odkritje potrjuje, da združitve nevtronskih zvezd služijo kot pomemben vir težkih elementov in osvetljujejo procese, s katerimi naše vesolje ustvarja in razpršuje material.

"Opazili smo le nekaj kilonov in to je prvi primer, ko smo lahko preučevali posledice kilonove z uporabo vesoljskega teleskopa Jamesa Webba," je pojasnil astrofizik Andrew Levan z univerze Radboud, ki je vodil analizo. To odkritje predstavlja ključni korak v našem razumevanju izvora elementov in zapolnjuje vrzeli v našem znanju, ki jih je zapustil Dmitrij Mendelejev, ko je ustvaril periodni sistem pred več kot 150 leti.

Zvezde so neverjetna nebesna telesa, ki sprejmejo vodik, ki sestavlja večino vidne snovi v vesolju, in zlijejo njegove atome skupaj ter postopoma tvorijo težje elemente. Vendar ta fuzijski proces doseže svojo mejo s tvorbo železa, saj energija, potrebna za taljenje železa v težje elemente, presega sproščeno energijo. Posledično zvezde sčasoma eksplodirajo v supernovah ali kilonovah zaradi premočne sile gravitacije.

Ko pride do teh energijskih eksplozij, sprožijo vrsto jedrskih reakcij, v katerih atomska jedra trčijo z nevtroni, da sintetizirajo še težje elemente. Ta proces, znan kot proces hitrega zajemanja nevtronov (r-proces), zahteva visoko koncentracijo prostih nevtronov. Supernove in še posebej kilonove zagotavljajo popolno okolje za potek teh reakcij. Pravzaprav je opazovanje dveh trkov nevtronskih zvezd leta 2017 potrdilo, da imajo kilonove pomembno vlogo pri proizvodnji elementov r-procesa, pri čemer je bil takrat odkrit stroncij.

Nedavni izbruh sevanja gama, imenovan GRB230307A, je pritegnil pozornost znanstvenikov zaradi nenavadno dolgega trajanja, kar je nakazovalo na prisotnost kilonove. Kasnejša opazovanja z JWST, ki so bila osredotočena na infrardečo komponento eksplozije, so odkrila telur, kar dodatno nakazuje prisotnost dodatnih elementov r-procesa. Vendar je za potrditev tega potrebnih več opazovanj.

Zaradi česar je ta eksplozija kilonove še bolj nenavadna, je njen pojav v medgalaktičnem prostoru, približno 120,000 svetlobnih let stran od najbližje galaksije. Raziskovalci menijo, da sta dve nevtronski zvezdi izvirali iz galaksije, vendar sta bili iz nje izgnani, ko sta drug za drugim doživeli supernove.

To prelomno odkritje ne odkriva samo skritih mehanizmov za nastankom težkih elementov, ampak odpira tudi fascinantna vprašanja o dolgotrajnosti združitev, ki poganjajo izbruhe žarkov gama. Astronomi, kot je Ben Gompertz z univerze v Birminghamu, si želijo identificirati več teh dolgotrajnih združitev in pridobiti boljše razumevanje njihovih gonilnih sil in potenciala za ustvarjanje še težjih elementov. Posledice tega odkritja daleč presegajo naše razumevanje vesolja – odpira vrata transformativnemu razumevanju kozmosa in njegovega notranjega delovanja.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je eksplozija kilonove?

O: Eksplozija kilonove je posledica trka dveh nevtronskih zvezd, ki povzroči močan izbruh energije in svetlobe.

V: Kaj so težki elementi?

O: Težki elementi so kemični elementi z višjim atomskim številom kot vodik (najlažji element) in helij. Vključujejo kovine, kot so zlato, srebro in svinec.

V: Kaj je vesoljski teleskop James Webb?

O: Vesoljski teleskop James Webb je vesoljski observatorij, ki naj bi ga odprli leta 2021. Zasnovan je za raziskovanje oddaljenih predmetov v vesolju, vključno z zvezdami, galaksijami in eksoplaneti.

