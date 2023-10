Neandertalci: umetniški, pustolovski in spretni v kuhanju

Debela bitja z omejeno inteligenco in brez občutka? Pomisli še enkrat. Nedavne študije so pokazale, da so bili neandertalci veliko bolj fascinantni, kot se je prej verjelo. V nasprotju s splošnim napačnim prepričanjem neandertalci niso le lovili evrazijskih jamskih levov, ampak so imeli tudi sposobnost zanetiti ogenj in pripraviti okusne jedi. Poleg tega so ti hominidi krasili svoja telesa z umetniškimi okraski, kar je izpodbijalo predstavo, da so bili primitivna bitja.

Arheološka izkopavanja v Gruta de Oliveira v osrednji Portugalski med letoma 1989 in 2012 so osvetlila neandertalske navade v obdobju srednjega paleolitika. Odkritja so vključevala dokaze o ognjiščih, krožnih strukturah, napolnjenih z ostanki, kot so zoglenele kosti, sežgan les, pepel in kuhane živali, kot so koze, jeleni, konji in celo nosorogi in želve. Druga izkopavanja v jamah blizu Cartagene v Španiji so odkrila ostanke rib, mehkužcev, školjk in praženih pinjol.

Medtem ko arheologi že dolgo vedo, da so neandertalci uporabljali ogenj, nedavna študija potrjuje, da so te ognje namerno zanetili in vzdrževali za namene kuhanja. Ugotovitve kažejo, da je ogenj igral temeljno vlogo v njihovem vsakdanjem življenju in naredil njihove jame bolj udobne.

Čeprav še vedno ni jasno, kako natančno so neandertalci zanetili te ognje, raziskovalci domnevajo, da so za ustvarjanje isker verjetno uporabili kremenčeve kamne. Te podobnosti med neandertalci in Homo sapiensom, ki so v tem obdobju živeli na istem območju, kažejo, da neandertalci niso bili drugačna vrsta, ampak posebna oblika ljudi.

To novo razumevanje neandertalcev izpodbija zastarelo predstavo, da so bili neinteligentni in nekulturni. Bili so sposobni lovci, izurjeni kuharji in celo umetniki. Ko še naprej sestavljamo njihovo zgodbo, je jasno, da neandertalci vendarle niso bili tako drugačni od nas.

