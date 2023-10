Nasini inženirji si prizadevajo za podaljšanje življenjske dobe misije Voyager

Nasini inženirji izvajajo ukrepe za zagotovitev, da bo vesoljsko plovilo Voyager, izstreljeno leta 1977, nadaljevalo medzvezdno raziskovanje še več let. Eno od prizadevanj obravnava kopičenje ostankov goriva v ozkih ceveh v potisnih motorjih, ki so bistvenega pomena za ohranjanje anten vesoljskih plovil usmerjenih proti Zemlji.

Za boj proti tej težavi je misija uvedla programski popravek za preprečitev ponovitve napake, ki je prizadela Voyagerja 1 lani. Ta popravek je namenjen zaščiti Voyagerja 1 in njegovega dvojčka Voyagerja 2, da ne bi znova doživela iste napake.

Potisni motorji na vesoljskem plovilu Voyager so ključni za vzdrževanje komunikacije z Zemljo. Da bi zmanjšali nabiranje ostankov pogonskega goriva v ozkih ceveh, se bo vesoljsko plovilo lahko vrtelo nekoliko dlje v vsako smer, preden bo sprožilo potisnike. To bo zmanjšalo pogostost proženj propelerja. Prilagoditve obsega vrtenja potisnika so bile opravljene s pošiljanjem ukazov septembra in oktobra, vesoljsko plovilo pa se zdaj lahko premika skoraj 1 stopinjo dlje v vsako smer kot prej.

Ekipa pričakuje, da bodo ti ukrepi odložili popolno zamašitev dovodnih cevi pogonskega goriva za najmanj nadaljnjih pet let, morda celo dlje. V prihodnosti je mogoče sprejeti dodatne korake za nadaljnje podaljšanje življenjske dobe potisnih motorjev.

Poleg obravnave kopičenja propelerja so Nasini inženirji ustvarili programski popravek za odpravo težave, ki je leta 1 povzročila popačena poročila o stanju iz vgrajenega računalnika Voyagerja 2022. Popravek deluje kot zavarovalna polica, ki preprečuje ponovitev težave in zagotavlja dolgoživost sond.

Voyager 1 in Voyager 2 sta prepotovala impresivno razdaljo, pri čemer je Voyager 1 presegel 15 milijard milj, Voyager 2 pa je dosegel več kot 12 milijard milj od Zemlje. Zaradi starosti vesoljskega plovila in znatnega zamika v komunikaciji obstaja tveganje, da bi obliž imel nenamerne učinke. Da bi zmanjšali to tveganje, bo Voyager 2 najprej prejel popravek in služil kot preskusna naprava za svojega dvojčka.

Misija Voyager, ki je bila sprva načrtovana le za štiri leta, je močno presegla prvotne cilje. Poleg obiska Saturna in Jupitra je Voyager 2 postal prvo vesoljsko plovilo, ki je srečalo Urana in Neptuna. Misijo so pozneje razširili, da so sonde poslali onkraj heliosfere, zaščitnega mehurčka delcev in magnetnih polj, ki jih ustvarja Sonce. Voyager 1 je heliopavzo dosegel leta 2012, sledil pa mu je Voyager 2 leta 2018.

Misije Voyager so pomemben del NASA Heliophysics System Observatory, ki ga sponzorira Oddelek za heliofiziko Direktorata za znanstvene misije v Washingtonu. Caltechov laboratorij za reaktivni pogon je zgradil in upravlja vesoljsko plovilo Voyager.

