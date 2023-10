NASA je sprejela ukrepe za podaljšanje misij vesoljskih plovil Voyager

Inženirji za Nasino misijo Voyager izvajajo ukrepe za zagotovitev, da bosta vesoljski plovili Voyager 1 in Voyager 2 v prihodnjih letih še naprej raziskovali medzvezdni prostor. Eden od poudarkov njihovih prizadevanj je obravnavanje ostankov goriva, ki se nabirajo v ozkih ceveh v nekaterih potisnih motorjih vesoljskega plovila. To kopičenje lahko moti sposobnost potisnih motorjev, da ohranijo antene usmerjene proti Zemlji za komunikacijo. Ekipa sprejema ukrepe za upočasnitev kopičenja tako, da dovoli vesoljskemu plovilu, da se vrti nekoliko dlje v vsako smer, preden sproži potisnike, kar bo zmanjšalo pogostost sprožitev. Te prilagoditve so bile skrbno načrtovane, da bi zmanjšali vpliv na misijo in zagotovili zbiranje dragocenih znanstvenih podatkov.

Skupina inženirjev prav tako nalaga programski popravek, da prepreči ponovitev napake, ki se je zgodila na Voyagerju 1 lani. Napako je povzročilo napačno usmerjanje ukazov sistema za artikulacijo in nadzor položaja (AACS). Popravek je namenjen zaščiti vesoljskih plovil v prihodnosti in zagotavljanju njihovega delovanja čim dlje. Obširno je bil pregledan in preverjen, da bi ublažili morebitna tveganja, ki bi lahko nastala zaradi njegovega izvajanja. Voyager 2 bo popravek prejel najprej kot preskusno napravo, preden ga bodo uporabili za Voyager 1, ki je dlje od Zemlje in zato vsebuje več dragocenih podatkov.

Voyager 1 in Voyager 2 sta že prepotovala velike razdalje od Zemlje, pri čemer je Voyager 1 oddaljen več kot 15 milijard milj, Voyager 2 pa več kot 12 milijard milj. Ekipa misije pričakuje, da bo z izvedenimi ukrepi vesoljsko plovilo delovalo še vsaj pet let, če ne dlje. Misije Voyager zagotavljajo neprecenljive podatke o medzvezdnem prostoru in so postale pomemben mejnik v raziskovanju vesolja.

Viri: NASA