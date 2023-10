NASA se pripravlja na naporne vesoljske misije leta 2024

NASA še naprej premika meje raziskovanja vesolja z množico prihajajočih misij, ki naj bi jih izstrelili v prihodnjih mesecih. Medtem ko so bili nekateri že obravnavani, kot sta poskus atmosferskih valov (AWE) in misija Artemis II, je na obzorju še ena razburljiva misija: misija Space X Crew-8.

Misija Crew-2024, načrtovana za sredino februarja 8, je del Nasinega programa komercialne posadke in bo vključevala let s posadko na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). To je osmi operativni let NASA Commercial Crew z uporabo vesoljskega plovila Crew Dragon, zaradi česar je pomemben mejnik v prizadevanjih agencije za raziskovanje vesolja.

Posadka za misijo je bila skrbno izbrana, sestavljajo pa jo Nasini astronavti Matthew Dominick (poveljnik), Michael Barratt (pilot), Jeanette Epps (strokovnjak za misijo) in kozmonavt Roscosmosa Alexander Grebenkin (strokovnjak za misijo). Skupaj bodo prispevali svoje strokovno znanje in se podali na to prelomno pot.

Poleg misije Crew-8 ima NASA natrpan urnik za leto 2024. Test letenja posadke Starline (CFT) je načrtovan za sredino aprila, ki mu bo sredi avgusta sledila misija Crew-9. Poleg tega je 10. misija rotacije posadke predvidena za začetek leta 2025, kar dokazuje NASA-ino predanost nenehnemu napredku pri raziskovanju vesolja.

Medtem ko se NASA pripravlja na te misije, poteka rutinsko vzdrževanje in obdelava rakete Crew-8 Space X Falcon 9 in vesoljskega plovila Dragon. Pozornost do podrobnosti zagotavlja, da so vsi sistemi v optimalnem stanju, kar zagotavlja uspešno izstrelitev in misijo.

Z vsako misijo NASA premika meje človeškega znanja in poganja človeštvo naprej v vesolje. Te prihajajoče misije predstavljajo neusmiljeno prizadevanje agencije za znanstvena odkritja in utirajo pot prihodnjim prizadevanjem za raziskovanje vesolja.

Pogosta vprašanja:

1. Kaj je misija Crew-8?

Misija Crew-8 je del Nasinega programa komercialne posadke in vključuje let s posadko na Mednarodno vesoljsko postajo z uporabo vesoljskega plovila Crew Dragon.

2. Kdo so člani posadke za misijo Crew-8?

Člani posadke za misijo Crew-8 vključujejo NASA astronavte Matthewa Dominicka (poveljnika), Michaela Barratta (pilota), Jeanette Epps (strokovnjaka za misijo) in kozmonavta Roscosmosa Alexander Grebenkin (strokovnjak za misijo).

3. Katere druge misije je NASA načrtovala za leto 2024?

Druge misije, načrtovane za leto 2024, vključujejo preizkus letenja posadke Starline (CFT) sredi aprila, misijo Crew-9 sredi avgusta in 10. misijo rotacije posadke, načrtovano za začetek leta 2025.

4. Kako se NASA pripravlja na prihajajoče misije?

NASA trenutno izvaja rutinsko vzdrževanje in obdelavo rakete Crew-8 Space X Falcon 9 in vesoljskega plovila Dragon, da zagotovi optimalno delovanje med misijo.

Viri:

– NASA Commercial Crew Twitter: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779