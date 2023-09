Astronavt, obtičal v vesolju, podrl rekord v najdaljši misiji

Nasin astronavt Frank Rubio je podrl rekord najdaljše misije ameriškega astronavta, potem ko je obtičal v vesolju. Rubio naj bi se vrnil na Zemljo šest mesecev po izstrelitvi na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) septembra 2022. Vendar je zaradi okvare med povratno vožnjo obtičal v nizki zemeljski orbiti, kar je njegovo bivanje podaljšalo na več kot eno leto. V ponedeljek je Rubio presegel prejšnji rekord 355 dni, ki ga je leta 2022 postavil Mark Vande Hei. Na Zemljo naj bi se vrnil ne prej kot 27. septembra, kar pomeni skupno 371 dni v Zemljini orbiti. S tem dosežkom je tudi eden od samo šestih ljudi, ki so eno leto preživeli v vesolju.

V intervjuju za ABC-jevo oddajo Good Morning America je Rubio poudaril pomen svojega daljšega časa v vesolju. Poudaril je pomen razumevanja, kako se človeško telo prilagaja in vzdrži, da bi optimizirali delovanje med prihodnjimi misijami raziskovanja vesolja na Luno, Mars in naprej. Rubiovo potovanje na ISS je bilo edinstveno, saj je postal prvi ameriški astronavt, ki se je vozil na ruski raketi sojuz od aprila 2021. To je bil del sporazuma o zamenjavi sedežev med Naso in Roscosmosom.

Incident, zaradi katerega je Rubio obležal, je vključeval puščanje hladilne tekočine iz vesoljskega plovila Soyuz. Poleg Rubia sta bila prizadeta tudi Roscosmosova kozmonavta Sergej Prokopjev in Dmitrij Petelin. Zaradi uhajanja je bilo vesoljsko plovilo neprimerno za vrnitev na Zemljo, kar je povzročilo podaljšanje njihovega bivanja na ISS za nadaljnjih šest mesecev. Na Zemljo naj bi se vrnili pozneje ta mesec.

Rubiova nepričakovana in dolgotrajna misija zagotavlja dragocen vpogled v vzdržljivost človeškega telesa v vesolju. Gradi znanje, ki bo prispevalo k prihodnjemu uspehu misij raziskovanja globokega vesolja.