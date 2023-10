NASA poziva znanstveno skupnost, naj poveča znanstveni potencial rimskega vesoljskega teleskopa

NASA prosi za pomoč znanstvene skupnosti, da bi zagotovila, da bo rimski teleskop Nancy Grace, znan tudi kot rimski vesoljski teleskop, takoj po izstrelitvi leta 2027 lahko zagotovil celovit pogled na vesolje. S svojim širokim vidnim poljem , rimski vesoljski teleskop želi opazovati oddaljene galaksije v velikih slikah in pomagati znanstvenikom razvozlati skrivnosti temne snovi in ​​temne energije, ki predstavljata 95 % energije in snovi v vesolju.

Da bi se spopadli z ogromnimi količinami podatkov, ki jih bo zbral teleskop, znanstveniki delajo na algoritmih strojnega učenja za prepoznavanje vzorcev in pojavov. Sodelovanje drugih teleskopov, kot so vesoljski teleskop Hubble, vesoljski teleskop James Webb (JWST), observatorij Keck in japonski PRIME, bo pomagalo pri razvoju načrta opazovanja za Roman, vključno z izbiro ciljev in regijami raziskovanja. Poleg tega bo rimski vesoljski teleskop sodeloval s PRIME pri preučevanju objektov z uporabo gravitacijskih leč in s Hubblom pri preučevanju starodavnih galaksij in izdelavi popolnejše slike kozmične zgodovine. Teleskop bo deloval tudi v tandemu z JWST, kar bo zagotavljalo širši pogled na vesolje in identificiralo cilje, ki jih bo JWST podrobno preučil.

Pripravljalna dela za rimski vesoljski teleskop so zapleten in med seboj povezan proces, ki vključuje sodelovanje različnih znanstvenih skupin, da bi zagotovili nemoteno delovanje. Ta prizadevanja bodo postavila temelje močnim znanstvenim odkritjem in povečala potencial instrumenta. Z izkoriščanjem strokovnega znanja in sodelovanja znanstvene skupnosti želi NASA izstreliti rimski vesoljski teleskop, popolnoma pripravljen za raziskovanje čudes vesolja.

Viri:

– Caltech-IPAC/R. hurt

– Dominic Benford, Nasin programski znanstvenik

– Julie McEnery, višja projektna znanstvenica za rimski vesoljski teleskop v Nasinem centru za vesoljske polete Goddard