Nasina misija Psyche: Potovanje v jedro asteroida.

Psiha, grška boginja duše, je dala ime nebesnemu objektu, ki ga je leta 1852 odkril italijanski astronom Annibale de Gasparis. Danes Psyche, 16. odkriti asteroid, izstopa kot največji asteroid "tipa M" v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. S premerom približno 226 km je Psiha v glavnem sestavljena iz železa in niklja ter spominja na Zemljino jedro.

Da bi zbrala namige o nedostopni notranjosti Zemlje, je NASA pred kratkim izstrelila vesoljsko plovilo na šestletno, 3.6 milijarde kilometrov dolgo potovanje do srečanja s Psyche. Asteroidi tipa M, kot je Psyche, naj bi bili ostanki planetov, uničenih v zgodnjih fazah Osončja. Ti kovinski svetovi služijo kot "naravni laboratoriji" za preučevanje planetarnih jeder.

Preučevanje Zemljinega jedra z uporabo trenutnih metod je izziv, saj so opazovanja omejena na meteorite in seizmologijo. Kovinski meteoriti ponujajo le vpogled v zgodnjo zgodovino Osončja, medtem ko seizmologija zahteva natančne podatke seizmografov, ki so omejeni, zlasti v oceanih in na južni polobli. Poleg tega zunanje plasti Zemlje ovirajo naš neposredni pogled na jedro.

Nasina misija na Psyche želi raziskati asteroid in ugotoviti, ali gre za nekoč staljeno jedro uničenega planeta, ki se je sčasoma postopoma ohlajalo. Poleg tega želi misija razkriti starost površine Psihe, njeno kemično sestavo in ali poleg železa in niklja vsebuje lažje elemente. Te informacije bi lahko zagotovile dragocen vpogled v razvoj našega planeta.

Vesoljsko plovilo, opremljeno z vrsto instrumentov, vključno s kamerami, spektrometri in magnetometri, bo zbiralo podatke o obliki, masi, gravitaciji in potencialu za raziskovanje mineralov Psyche. Znanstveniki nestrpno pričakujejo napredek misije in pričakujejo bogastvo znanja, ki ga bo odkrila o jedru asteroida in skrivnostih, ki jih morda skriva o našem svetu.

