Nasina sončna sonda Parker zmaga nad ogromnim sončnim izbruhom

Nasina sončna sonda Parker je dosegla prelomni dosežek, ko je pogumno premagala eno najmočnejših sončnih eksplozij, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. 5. septembra 2022, med svojim 13. bližnjim srečanjem s Soncem, se je vesoljsko plovilo znašlo na poti ogromnega koronalnega izmeta mase (CME) – intenzivnih izbruhov magnetnih polj in pregrete plazme. Zaradi česar je to srečanje izjemno, je to, da je bila sončna sonda Parker opremljena za zajemanje tega sončnega viharja v podrobnostih brez primere.

Instrumenti vesoljskega plovila so posneli očarljive posnetke izbruha CME iz Sončeve površine. To je prvič v zgodovini, da se je vesoljsko plovilo približalo Soncu in preživelo tako močan sončni izbruh. Podatki, zbrani med tem zgodovinskim srečanjem, dajejo znanstvenikom neprimerljiv pogled na CME in priložnost, da jih preučijo v zgodnjih fazah.

Pričakuje se, da bodo spoznanja, pridobljena s to misijo, znatno izboljšala naše razumevanje CME, njihovega izvora in njihovega vedenja. To znanje je neprecenljivo za napovedovanje in ublažitev morebitnih nevarnosti, ki jih CME predstavljajo za našo tehnološko infrastrukturo in komunikacijske sisteme na Zemlji. Znanstveniki upajo, da bodo z boljšim razumevanjem teh sončnih izbruhov razvili učinkovitejše strategije za zaščito naše družbe, ki je odvisna od tehnologije.

Dr. James Anderson, strokovnjak za vesoljsko vreme, je poudaril pomen misije Parker Solar Probe pri zagotavljanju naše pripravljenosti za zaščito našega sodobnega načina življenja pred občasnim besom Sonca. To zmagoslavje ne samo, da prikazuje človeško iznajdljivost in odločnost, ampak obeta tudi preoblikovanje učbenikov o sončni fiziki in napovedovanju vesoljskega vremena.

Ko sončna sonda Parker nadaljuje svojo misijo, lahko pričakujemo več osupljivih odkritij o našem Soncu, naši najbližji zvezdi in vesolju, ki ga obdaja. Ta misija služi kot velikanski preskok za vesoljsko znanost, saj odpira nove meje v našem razumevanju vedenja Sonca in njegovega potencialnega vpliva na Zemljo.

Viri:

– Dr. Sarah Mitchell, solarna fizičarka pri Nasi

– Dr. James Anderson, strokovnjak za vesoljsko vreme

Opredelitve:

– Koronalni izmet mase (CME): intenzivni izbruhi magnetnih polj in pregreta plazma, ki jo oddaja Sonce

– Sončni vihar: močan sončni izbruh

– Vesoljsko vreme: preučevanje razmer v vesolju in njihovih učinkov na Zemljo

– Tehnološka infrastruktura: sistemi in omrežja, ki podpirajo na tehnologiji temelječe storitve in operacije

