Nasina sončna sonda Parker zbira dragocene podatke o izbruhu koronalne mase

Sončna sonda Parker, Nasina prelomna misija »dotika sonca«, je nedavno plula skozi koronalni izmet mase (CME), močan sončni izbruh nabitih delcev. Srečanje se je zgodilo 5. septembra 2022, čeprav so ugotovitve in raziskave v zvezi z njim zdaj podrobno opisane v novem članku v The Astrophysical Journal.

Dogodek je zaznamoval pomemben odmik od tipične študije CME, saj jih običajno opazujemo z Zemlje. Vendar pa je sonda Parker Solar Probe lahko opazovala ta CME od blizu, saj je bil le 5.7 milijona milj oddaljen od Sončeve površine. Ta bližina je znanstvenikom omogočila zbiranje neprecenljivih podatkov in vpogledov v interakcijo med CME in medplanetarnim prahom.

CME so ogromni izbruhi iz Sončevega zunanjega ozračja, ki imajo lahko hude posledice za vesoljsko vreme, vključno z motnjami v satelitih, komunikacijskih sistemih, navigacijskih tehnologijah in električnih omrežjih na Zemlji. Razumevanje interakcije CME z medplanetarnim prahom je ključnega pomena za napovedovanje njihovega vpliva na naš planet.

Srečanje lani septembra je bilo prvič, ko je Parker opazil CME, rezultati pa so bili izjemni. Sonda je opazila CME, kako čisti pot skozi medplanetarni prah in ga premakne za približno 6 milijonov milj od Sonca. Vendar so prah skoraj takoj obnovili medplanetarni delci prahu, ki so lebdeli skozi sončni sistem.

To odkritje je potrdilo teorijo, da prihaja do interakcij med CME in prahom, kar je znanstvenikom ponudilo globlje razumevanje dinamike znotraj Sončeve korone. Opazovanja s kamero Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) sonde Parker Solar Probe so bila ključna pri tem preboju.

Medtem ko je potrebnih več študij in opazovanj, da bi v celoti razumeli učinke medplanetarnega prahu na CME, to prelomno odkritje odpira nove poti za raziskovanje zapletenosti našega Sonca in njegovega vpliva na vesoljsko vreme.

