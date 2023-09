Razkrivamo nepričakovano: presenetljiva odkritja OSIRIS-REx na asteroidu Bennu

OSIRIS-REx, tretja misija v zgodovini za zbiranje vzorcev z asteroida, je znanstvenikom omogočila neverjeten vpogled v skrivnostni svet vesoljskih kamnin. Dvoletno potovanje vesoljskega plovila okoli asteroida Bennu je razkrilo presenetljivo raznolikost in kompleksnost teh nebesnih teles.

Pred OSIRIS-REx sta dve drugi misiji, Hayabusa 1 in NEAR-Shoemaker, podrobno proučevali asteroide. Vendar je bila Hayabusa 1 tista, ki je prva potrdila obstoj "kopov ruševin", konglomeratov balvanov, peska in proda, ki jih skupaj držijo šibke gravitacijske sile.

Ko so znanstveniki Bennu sprva opazovali s teleskopi, so pričakovali, da bo podoben asteroidu Itokawa. Vendar pa je OSIRIS-REx po natančnejšem pregledu odkril skalnato pokrajino, ki ni bila podobna ničemur, kar so doslej videli. Porozne in čudno oblikovane kamnine na površini Bennuja so izpodbijale njihove prejšnje predpostavke o sestavi in ​​strukturi teh vesoljskih kamnin.

Raziskovalci so ugotovili, da so te porozne kamnine zelo vpojne in se med trki obnašajo kot območje zmečkanja v avtomobilu. Površino asteroida ščitijo tako, da absorbirajo energijo manjših udarnih teles, kar povzroči manj kraterjev, kot je bilo pričakovano.

OSIRIS-REx je prišel tudi do pomembnega odkritja o gostoti Bennujevega površinskega sloja. Med poskusom odvzema vzorcev se je vesoljsko plovilo potopilo globoko v površje in razkrilo, da ima površinski sloj veliko manjšo gostoto kot preostali del asteroida.

Pristop misije k zbiranju vzorcev, ki se razlikuje od prejšnjih misij, je zagotovil neprecenljiv vpogled. Nepričakovan odziv površine Bennuja na dotik vesoljskega plovila je zmedel znanstvenike, zaradi česar so morali raziskati več vprašanj.

Na splošno so ugotovitve OSIRIS-REx izpodbijale prejšnje predpostavke in razširile naše razumevanje asteroidov in njihove raznolike narave. Ta odkritja bodo prispevala k prihodnjim misijam na asteroide in izboljšala naše znanje o zgodovini sončnega sistema.

