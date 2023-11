Nasino vesoljsko plovilo OSIRIS-APEX bo leta 2029 raziskalo asteroid Apophis

Nasino revolucionarno vesoljsko plovilo OSIRIS-REx, znano po zbiranju vzorcev z asteroida Bennu in njihovem vračanju na Zemljo, je bilo podaljšano. Naslednji cilj na njegovi poti je asteroid Apophis, za katerega se pričakuje, da bo blizu Zemlje preletel leta 2029. Apophis, 340 metrov širok vesoljski kamen, je pritegnil pozornost astronomov, ko so ga leta 2004 prvič odkrili zaradi potenciala nevarnost trčenja z Zemljo.

Na srečo so nadaljnji izračuni ublažili te pomisleke, tako da so ocenjeni datum vpliva prestavili čez naslednje stoletje. Kljub temu Apophis ostaja zelo zanimiv za znanstvenike zaradi njegovega približevanja Zemlji v prihodnjih letih. Leta 2029 se bo našemu domačemu planetu približal na 20,000 milj, bližje kot nekateri umetni sateliti in desetkrat bližje kot Luna. Tako bližnja srečanja z asteroidi te velikosti naj bi se zgodila le enkrat na 7,500 let.

Vesoljsko plovilo, zdaj preimenovano v OSIRIS-APEX, bo doseglo Apophis 13. aprila 2029 in bo začelo zajemati slike približevanja enajst dni prej. To bližnje srečanje predstavlja edinstveno priložnost za znanstvenike, da preučijo učinke Zemljine gravitacijske sile na asteroid, zlasti sile plimovanja, ki bi lahko motile njegovo površino in razkrile njegovo osnovno sestavo.

Apophis je razvrščen kot asteroid tipa S, ki je v glavnem sestavljen iz silikatnih materialov, niklja in železa. Nasprotno pa je Bennu, začetni cilj OSIRIS-REx, asteroid tipa C, v katerem prevladujejo spojine na osnovi ogljika. S preučevanjem obeh vrst vesoljskih kamnin želijo znanstveniki poglobiti svoje razumevanje o tem, kako so nastali planeti v zgodnjem Osončju.

"Bližnji pristop je odličen naravni eksperiment," pravi Dani DellaGiustina, glavni raziskovalec misije OSIRIS-APEX. Verjame, da bi to srečanje lahko potencialno razkrilo plazove ali izmete delcev, podobne kometovemu repu. Z analizo teh pojavov znanstveniki upajo, da bodo zbrali dragocene vpoglede v procese, ki so oblikovali naš planetarni sistem.

Ko se OSIRIS-APEX loti svoje nove misije, Nasini raziskovalci nadaljujejo z analizo vzorcev, zbranih iz Bennuja. Vendar pa so naleteli na izzive pri dostopu do asteroidnega materiala, shranjenega v kapsuli vesoljskega plovila. Dva pritrdilna elementa na glavi TAGSAM, ki je odgovorna za pridobivanje vzorcev, se je izkazala za težko odstraniti. Ekipa pri Nasi aktivno razvija nove pristope za pridobivanje preostalega materiala, hkrati pa zagotavlja njegovo ohranitev in preprečuje morebitno kontaminacijo.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je vesoljsko plovilo OSIRIS-APEX?

O: Vesoljsko plovilo OSIRIS-APEX je Nasina misija, katere namen je zbrati vzorce z asteroidov in jih vrniti na Zemljo v analizo.

V: Kaj je naslednja tarča vesoljskega plovila OSIRIS-APEX?

O: Naslednji cilj vesoljskega plovila je asteroid Apophis, ki bo leta 2029 blizu Zemlje preletel.

V: Zakaj je Apophis zanimiv za znanstvenike?

O: Apophis je zanimiv, ker predstavlja edinstveno priložnost za preučevanje učinkov Zemljine gravitacijske sile na površino in sestavo asteroida.

V: Kakšne so razlike v sestavi med Apophisom in Bennujem?

O: Apophis je razvrščen kot asteroid tipa S, sestavljen iz silikatnih materialov, niklja in železa, medtem ko je Bennu asteroid tipa C, v katerem prevladujejo spojine na osnovi ogljika.

V: S kakšnimi izzivi so se soočili raziskovalci pri dostopu do asteroidnega materiala, ki ga je zbral OSIRIS-APEX?

O: Raziskovalci so naleteli na težave pri odstranjevanju dveh pritrdilnih elementov na glavi TAGSAM, ki je odgovorna za pridobivanje vzorcev. Trenutno delajo na novih pristopih za dostop do preostalega gradiva.