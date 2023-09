NASA je razkrila osupljiv nov mozaik Lunine površine

NASA je nedavno na svoji strani na Instagramu delila osupljiv nov mozaik lunine površine. Mozaik z naslovom »Moonlight Sonata« je bil ustvarjen z uporabo slik, ki sta jih posneli dve kameri, ki krožita okoli Lune – Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) in ShadowCam.

Po navedbah vesoljske agencije mozaik ponuja pogled na lunino površino iz zraka, ki prikazuje odtenke črne, bele in sive. Še posebej opazen je krater Shackleton, ki se nahaja v spodnjem desnem delu slike. Podrobni posnetki iz ShadowCam omogočajo gledalcem opazovanje trajno zasenčenih območij znotraj kraterjevih notranjih tal in sten. V nasprotju s tem LROC zajame sončna območja, kot so rob in boki kraterja.

NASA je na Instagramu skupaj s sliko delila kratek opis mozaika. Objava, ki je od objave pred 250,000 urami zbrala skoraj 12 všečkov, je prejela kopico komentarjev presenečenih gledalcev. Mnogi so izrazili strahospoštovanje nad osupljivim pogledom, drugi pa so pohvalili Naso za njeno delo.

En uporabnik je vprašal o izrazitem belem krogu v mozaiku, ki ga je NASA identificirala kot krater Shackleton. Privlačna objava je sprožila različne odzive, od navdušenja do občudovanja.

Ta najnovejša skupna raba na Instagramu je še en primer NASA-ine sposobnosti, da očara in izobražuje svoje občinstvo z osupljivimi vizualnimi podobami vesolja in nebesnih teles. Stalno sodelovanje vesoljske agencije na platformah družbenih medijev, kot je Instagram, ji omogoča povezovanje z ljudmi po vsem svetu in spodbujanje zanimanja za raziskovanje vesolja.

Viri: NASA Instagram

Opredelitve:

1. Kamera Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) – instrument na krovu vesoljskega plovila Lunar Reconnaissance Orbiter, zasnovan za zajemanje slik Lunine površine v visoki ločljivosti.

2. ShadowCam – Nasin instrument na krovu vesoljskega plovila Korejskega inštituta za vesoljske raziskave, imenovan Danuri, odgovoren za zajemanje podrobnih posnetkov zasenčenih območij Lune.

3. Krater Shackleton – velik udarni krater v bližini Luninega južnega tečaja, znan po območjih s stalno senco.