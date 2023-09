Nasini astronavti opravijo vadbeni tek do lansirne ploščadi za misijo na Luno

Štirje astronavti, ki se pripravljajo na misijo Artemis II, ki naj bi odšla na Luno naslednje leto, so se pred kratkim odpravili na vadbo do izstrelitvene ploščadi v novih transportnih vozilih za posadko v vesoljskem centru Kennedy. Astronavti, vključno z Nasinimi astronavti Reidom Wisemanom, Victorjem Gloverjem in Christino Koch ter kanadskim astronavtom Jeremyjem Hansenom, so se oblekli v oranžne vesoljske obleke in se vozili v vozilih za prevoz posadke od zgradbe Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building do Launch Pad 39 -B.

Testiranje je bilo izvedeno za prikaz običajnih postopkov na dan izstrelitve v pripravah na misijo, ki bi se lahko začela že novembra 2024. Misija Artemis II bo prvi let s posadko na NASA-ini močni raketi Space Launch System z astronavti, ki se bodo vozili v Orionu. vesoljska kapsula. Načrtovana je 10-dnevna misija okoli Lune, vendar načrtov za pristanek na Luni ni.

Misija Artemis III, ki naj bi ljudi prvič po letu 1972 popeljala nazaj na lunino površino, se bo zanašala na SpaceX-ovo vesoljsko plovilo Starship kot sistem za pristajanje ljudi. Vendar je vesoljsko plovilo Starship še v razvoju in naj bi bilo pripravljeno do decembra 2025.

Misija Artemis II bo sledila uspešnemu testnemu letu brez posadke Artemis I, ki je premaknil meje vesoljskega plovila Orion, da bi zagotovil varnost človeških potnikov. Kapsula Orion in evropski servisni modul za Artemis II sta že v vesoljskem centru Kennedy, a bosta pripravljena šele aprila. Osrednji pospeševalnik čaka na prevoz iz Nasinega obrata za sestavljanje Michoud, medtem ko se dva raketna ojačevalnika na trdno gorivo prevažata z vlakom iz Utaha.

Nasini tehniki so začeli povezovati štiri motorje RS-25, ki so bili predelani iz programa Space Shuttle, na osnovo jedrne stopnje. Pričakuje se, da bo osnovna stopnja prispela novembra, zlaganje vesoljskega izstrelitvenega sistema pa se bo začelo februarja 2024 v zgradbi za montažo vozil Kennedyjevega vesoljskega centra.

