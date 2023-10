Nasina misija Psyche: Raziskovanje s kovinami bogatega asteroida

NASA je pred kratkim začela misijo Psyche, vesoljsko plovilo, ki potuje v asteroidni pas, da bi preučevalo asteroid, znan kot Psyche. Ta asteroid naj bi bil bogat s kovinami, zaradi česar je edinstven predmet preučevanja znanstvenikov. Namen misije je pridobiti vpogled v sestavo in jedro planetov, podobnih našemu.

David Lawrence, glavni strokovni sodelavec Laboratorija za uporabno fiziko Univerze Johns Hopkins, je glavni raziskovalec enega od instrumentov na krovu vesoljskega plovila Psyche. Instrument, spektrometer žarkov gama in nevtronov, bo pomagal analizirati sestavo asteroida.

Povodni konji: močne čeljusti, neučinkovito žvečenje

Kljub močnim čeljustim in grozljivim zobem so povodni konji presenetljivo neučinkoviti pri žvečenju. Študija, objavljena v PLOS One, razkriva, da se povodni konji borijo z mletjem, ki je potrebno za učinkovito žvečenje hrane. Zdi se, da je bila njihova sposobnost žvečenja žrtvovana v korist uporabe čeljusti za boj.

Marcus Clauss, profesor na univerzi v Zürichu, je s sodelavci izvedel študijo. Odkrili so, da imajo povodni konji edinstvene lastnosti, ki jim omogočajo, da izvajajo silo s čeljustmi, ne pa žvečijo v tradicionalnem smislu.

Sinhronizirajoča moč glasbe

Poslušanje glasbe ne prinaša le užitka, temveč ustvarja tudi skupna doživetja med poslušalci. Študija, ki jo je izvedel Wolfgang Tschacher, psiholog z univerze v Bernu, razkriva, da ljudje, ki obiskujejo koncerte klasične glasbe, sinhronizirajo svoje gibanje, srčni utrip in hitrost dihanja. Ta sinhronizacija je globoko zakoreninjena v naši evolucijski preteklosti.

Tschacher je za merjenje odzivov koncertnega občinstva uporabil nosljive senzorje in tehnologijo za zajemanje gibanja. Njegova raziskava, objavljena v Scientific Reports, ponuja vpogled v globok vpliv glasbe na človeške fiziološke procese in kolektivne izkušnje.

Cikade: cvetoč vpliv na ekosistem

Občasno pojavljanje škržatov vsakih 17 let ima pomembne posledice za gozdne ekosisteme. Raziskava, ki jo je izvedla biologinja Zoe Getman-Pickering na Univerzi George Washington, kaže, da škržati, ko se pojavijo, predstavljajo obilen vir hrane za različne živali, vključno s pticami. To vodi k zmanjšanju plenjenja ptic na gosenicah, kar ima za posledico več poškodb listov na hrastovih drevesih.

Študija, objavljena v Science, poudarja zapletene kaskadne učinke, ki jih ima ciklični razcvet populacije škržatov na ekosistem.

Globokomorsko rudarjenje: tehtanje tveganj in koristi

Komercialno zanimanje za pridobivanje dragocenih kovin iz globokega oceanskega dna narašča. Vendar so nedavne ekspedicije razkrile tudi, da so globokomorski ekosistemi dom redkih in občutljivih oblik življenja. Raziskovalci, ki raziskujejo z minerali bogate hidrotermalne izvire v Tihem oceanu, so odkrili podzemne jamske habitate, polne življenja. Ti habitati bi lahko bili povezani, kar kaže na potrebo po nadaljnji preiskavi, preden se začnejo rudarske dejavnosti.

V drugi vrsti okolja, ki se imenuje polimetalni noduli, so dragoceni minerali raztreseni po morskem dnu. Muriel Rabone iz Naravoslovnega muzeja v Londonu in njeni sodelavci ocenjujejo, da bi lahko na teh nodulih in v njihovi bližini živelo na tisoče neznanih vrst. Študija, objavljena v Current Biology, poudarja pomen razumevanja teh ekosistemov pred izkoriščanjem njihovih potencialnih virov.

Viri:

– Nasina kovinska misija, lačni povodni konji slabo žvečijo, glasba nas sinhronizira, brnenje škržatov je poguba dreves ter tveganja in koristi globokomorskega rudarjenja – Quirks & Quarks z Bobom McDonaldom (vir)

– Psihična misija – NASA (vir)

– Psyche – Laboratorij za uporabno fiziko Univerze Johns Hopkins (vir)

– Lačni povodni konji ne žvečijo dobro – Quirks & Quarks (vir)

– Glasba povzroči, da vam srce zaskeli, tako kot srca drugih ljudi – Quirks & Quarks (vir)

– Cicadas bum in drevesa so uničena – Quirks & Quarks (vir)

– Razumevanje tveganj in koristi globokomorskega rudarjenja – Quirks & Quarks (vir)