Prihodnost NASA-ine misije za vrnitev vzorcev z Marsa vprašljiva, glede na ostri pregled

NASA-ine načrte za misijo Mars Sample Return (MSR), ki naj bi se začela leta 2028, je postavil pod vprašaj neodvisni revizijski odbor agencije. Poročilo poudarja tehnične težave, naraščajoči proračun in nerealen časovni razpored izstrelitve kot glavne težave, s katerimi se sooča misija.

Misija MSR je rezultat sodelovanja Nase in Evropske vesoljske agencije in velja za ključni korak pri raziskovanju Marsa. Vključuje Nasin rover Perseverance, ki je že zbral Marsove vzorce in jih odložil na površje planeta. Te vzorce bi nato pridobili in prinesli nazaj na Zemljo z misijo MSR.

Prvotno ocenjeni na 4 milijarde dolarjev so stroški misije MSR zdaj narasli na ocenjenih 5.3 milijarde dolarjev. Poročilo nadzornega odbora ugotavlja težave pri promociji, organizaciji, načrtovanju in financiranju misije. Glede na poročilo je bila misija vzpostavljena z nerealnimi pričakovanji glede proračuna in razporeda, zaradi česar datum izstrelitve leta 2028 ni mogoč.

Če bi izstrelitev prestavili na naslednje možno obdobje leta 2030, bi se stroški misije povečali na 8–11 milijard dolarjev, kar bi pomenilo velik pritisk na Nasin proračun za planetarno znanost. Druga možnost, ki jo predlaga odbor, je uporaba dveh pristajalnih enot namesto enega za vračilo vzorcev, vendar bi to dodatno podaljšalo časovni okvir in povečalo stroške.

Poročilo priporoča, da NASA preuči upravljanje in organizacijsko strukturo misije, da bi izboljšala odgovornost. Poudarja tudi potrebo po tem, da se NASA bolje vključi in javnosti posreduje pomen misije MSR.

Kot odgovor na ugotovitve revizijskega odbora je NASA imenovala revizijsko skupino, ki jo vodi Sandra Connelly, namestnica upravitelja agencije za znanost, da obravnava postavljena vprašanja. Skupina želi poročilo objaviti marca prihodnje leto. Medtem je NASA odložila potrditev uradnih stroškov in urnika misije.

To ni prvič, da je bila misija MSR deležna kritik. Julija je Odbor za proračunska sredstva ameriškega senata izrazil zaskrbljenost zaradi tehničnih izzivov in naraščajočih stroškov ter NASI naročil, naj zagotovi možnosti za revizijo ali zmanjšanje misije, če ne more ostati znotraj proračuna.

Misija MSR se sooča tudi s konkurenco Kitajske, ki načrtuje lastno misijo za vrnitev vzorcev na Mars, ki naj bi se začela okoli leta 2030.

Viri:

– Poročilo neodvisnega odbora NASA

– Odbor za proračunska sredstva ameriškega senata