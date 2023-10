Novi Flyby razkriva vpogled v misijo Lucy in preizkuša revolucionarni sistem sledenja

By

Nasina misija Lucy, katere cilj je raziskovanje Jupitrovih trojanskih asteroidov, se hitro približuje svojemu prvemu mimoletu 1. novembra. Vesoljsko plovilo bo švignilo mimo majhnega asteroida glavnega pasu, 152830 Dinkinesh, in se približalo le 300 milj od njegove površine. Ta prelet ne bo le zagotovil dragocenih znanstvenih podatkov o Dinkineshu, temveč bo deloval tudi kot kritičen preizkus za Lucyin inovativni sistem za sledenje terminalu.

Ker je misija Lucy namenjena samo preletu in ne bo vstopila v orbito okoli katerega koli od svojih ciljev, je natančno sledenje položaju ključnega pomena. Zemeljska opazovanja imajo omejitve pri določanju natančnega položaja majhnih asteroidov, negotovosti pa lahko dosežejo do 100 milj. Da bi premagala ta izziv, je Lucy opremljena s sistemom za sledenje terminalom, sestavljenim iz kamer, ki slikajo tarče, ko se vesoljsko plovilo približuje. Te informacije o položaju v realnem času omogočajo instrumentom, da avtonomno zbirajo podatke v optimalnem trenutku in zagotovijo stalno osredotočenost na asteroid med preletom.

Dinkinesh predstavlja edinstveno priložnost za testiranje sistema za sledenje terminalom. Ta majhen asteroid je občutno manjši od Lucyinih drugih načrtovanih ciljev in zagotavlja le nekaj minut časa za zajem slike in določitev položaja. Med preletom bo Lucy dosegla hitrost 10,000 mph, zaradi česar bo Dinkinesh postal najmanjši svet glavnega pasu, ki ga je vesoljsko plovilo kadarkoli posnelo od blizu.

Raziskovanje Dinkinesha ima pomembno znanstveno vrednost poleg testiranja sistema za sledenje. Njegova oblika bo ponudila vpogled v to, ali so asteroidi blizu Zemlje, ki izvirajo iz glavnega pasu, podvrženi pomembnim spremembam, ko vstopijo v vesolje blizu Zemlje. Te informacije bodo pomagale razumeti dinamiko in razvoj teh nebesnih teles.

Po preletu Dinkinesha bo Lucy nadaljevala svojo misijo, vključno s preletom mimo Zemlje decembra 2022 in poznejšimi preleti različnih asteroidov, vključno z asteroidom glavnega pasu 52246 Donaldjohanson aprila 2025. Preostalih osem tarč vesoljskega plovila so Jupiter Trojanci, od katerih sta dve satelitov, ki jih bodo prav tako preučevali.

Ta uspešen preizkus preleta in sistema za sledenje pomeni pomemben napredek misije Lucy, ki nas približuje odkrivanju skrivnosti Jupitrovih trojanskih asteroidov in širi naše razumevanje zgodovine našega sončnega sistema.

