Nasino vesoljsko plovilo Lucy se pripravlja na bližnje srečanje z asteroidom Dinkinesh

Nasino vesoljsko plovilo Lucy se pripravlja na svoje prvo bližnje srečanje z asteroidom. 1. novembra bo letel mimo asteroida Dinkinesh in preizkusil svoje instrumente v pripravah na prihodnje obiske trojanskih asteroidov, ki krožijo okoli sonca poleg Jupitra. Dinkinesh, širok manj kot pol milje, se nahaja v glavnem pasu asteroidov med orbitama Marsa in Jupitra.

Med preletom bo glavni poudarek na testiranju terminalskega sistema za sledenje vesoljskega plovila, ki mu bo omogočil avtonomno sledenje asteroidu in njegovo spremljanje instrumentov. Vesoljsko plovilo bo zbiralo podatke s kamero visoke ločljivosti in toplotno infrardečo kamero. Uporabil bo tudi sistem za sledenje terminalu za sledenje asteroidu v zadnjih osmih minutah srečanja in zbiranje podatkov s svojo barvno slikovno napravo in infrardečim spektrometrom.

To srečanje z Dinkineshem služi kot preizkus za Lucyine sisteme, preden se premakne na svoje glavne tarče, trojanske asteroide Jupiter. Cilj misije Lucy je raziskati te še nikoli raziskane asteroide, ki krožijo okoli sonca v dveh "rojih" pred in za Jupitrom. Preden doseže trojanske asteroide, bo imela Lucy leta 2025 še en prelet asteroida glavnega pasu, imenovanega Donaldjohanson, za dodatne teste med letom.

Zajeti podatki iz srečanja z Dinkineshem ne bodo le zagotovili dragocenih rezultatov inženirskih testov, ampak bodo potencialno ponudili tudi vpogled v povezavo med večjimi asteroidi glavnega pasu in manjšimi asteroidi blizu Zemlje. Po srečanju bo Lucy nadaljevala svojo pot okoli sonca in se leta 2024 vrnila v bližino Zemlje za gravitacijsko pomoč, preden bo leta 2027 dosegla trojanske asteroide Jupiter.

To prvo bližnje srečanje z Dinkineshem pomeni vznemirljiv mejnik za misijo Lucy, ko vesoljsko plovilo začne svojo pot raziskovanja in odkrivanja v asteroidnem pasu.

Viri:

– https://www.nasa.gov/lucy