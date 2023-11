Nasino vesoljsko plovilo Lucy med preletom mimo asteroida odkrije prelomno odkritje

Nasino vesoljsko plovilo Lucy je pred kratkim doseglo prelomen mejnik med preletom asteroida Dinkinesh. Lucy je sprva pričakovala, da bo naletela na en sam asteroid, zato je presenetila znanstvenike z razkritjem, da je Dinkinesh dejansko sestavljen iz dveh majhnih vesoljskih kamnov, ki krožita druga okoli druge. To nepričakovano razkritje zaznamuje resnično edinstven dogodek v raziskovanju vesolja.

Med preletom je Lucy zajela in poslala slike nazaj na Zemljo, kar je znanstvenikom omogočilo opazovanje binarne narave Dinkinesha. Večje telo asteroida meri približno 0.5 milje (790 m) v premeru, medtem ko manjša spremljevalna skala meri približno 0.15 milje (220 m), kot je ocenjeno na podlagi predhodne analize slik.

V nasprotju s splošnim prepričanjem to odkritje Nasinih znanstvenikov ni presenetilo. Ekipa Lucy je dolgo sumila, da je Dinkinesh binarna enota, na podlagi odčitkov instrumentov vesoljskega plovila, ki so kazali na spremembe svetlosti skozi čas. Slike, prejete ob Lucyjinem preletu, so zdaj potrdile te sume in utrdile naše razumevanje Dinkinesheve kompozicije.

Poleg razkritja prave narave asteroida je ta prelet služil tudi kot preizkus Lucyjinih zmogljivosti med letom. Znanstveniki so se osredotočili na ocenjevanje sistema za sledenje terminala, ki vesoljskemu plovilu omogoča avtonomno sledenje asteroidu med potovanjem s hitrostjo do 10,000 mph. Kljub nepričakovani binarni naravi Dinkinesha je sistem za sledenje terminalom deloval brezhibno in pokazal svojo učinkovitost tudi v zahtevnih scenarijih.

V naslednjem tednu bo ekipa Lucy natančno analizirala podatke, zbrane med preletom. Ta celovita ocena bo zagotovila vpogled v obnašanje vesoljskega plovila med srečanjem in bo pomagala pri pripravi na prihodnje bližnje preiskave asteroida Donaldjohanson glavnega pasu, načrtovane za leto 2025.

Nasina misija Lucy še naprej premika meje in odkriva nove skrivnosti našega sončnega sistema. Vsako novo odkritje nas približa razumevanju kompleksnosti in raznolikosti nebesnih teles, ki poseljujejo našo kozmično soseščino.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je Nasino vesoljsko plovilo Lucy odkrilo med nedavnim preletom?

O: Lucy je razkrila, da je asteroid Dinkinesh dejansko sestavljen iz dveh majhnih vesoljskih kamnov, ki krožita druga okoli druge.

V: Kako veliki sta dve komponenti Dinkinesha?

O: Večje telo meri približno 0.5 milje (790 m), medtem ko je manjša spremljevalna skala velika približno 0.15 milje (220 m).

V: Je bilo to odkritje nepričakovano?

O: Čeprav je morda marsikoga presenetilo, je ekipa Lucy dolgo sumila, da je Dinkinesh binarna enota na podlagi odčitkov iz instrumentov vesoljskega plovila.

V: Kateri sistem je bil testiran med preletom?

O: Sledilni sistem terminala, ki Lucy omogoča avtonomno sledenje asteroidom med potovanjem pri visokih hitrostih, je bil med srečanjem uspešno preizkušen.

V: Kaj je naslednji cilj misije Lucy?

O: Naslednja bližnja preiskava je načrtovana za leto 2025 in se bo osredotočila na asteroid glavnega pasu Donaldjohanson.