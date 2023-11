Nasino vesoljsko plovilo Lucy začne epsko potovanje do Jupitra, srečanje s prvim asteroidom

Nasino vesoljsko plovilo Lucy se je podalo na izjemno potovanje, da bi raziskalo skrivnosti sončnega sistema. Na poti do Jupitra je Lucy naletela na prvo od svojih desetih načrtovanih srečanj z asteroidi. Vesoljsko plovilo je "hitro pozdravilo" pint-veliki Dinkinesh, ki se nahaja približno 300 milijonov milj stran v glavnem asteroidnem pasu za Marsom.

Namesto da bi šlo le za rutinski prelet z osupljivo hitrostjo 10,000 milj na uro, se je Lucy približala na vsega 270 milj od Dinkinesha, kar ji je omogočilo izvajanje ključnih testiranj instrumentov. Ta generalna vaja je vesoljsko plovilo pripravila na prihajajoča srečanja z večjimi in bolj očarljivimi asteroidi.

Dinkinesh, ki meri le pol milje v premer, velja za najmanjšo vesoljsko skalo na Lucyjini obsežni poti, kot je omenila Ameriška vesoljska agencija. Vendar pa so Lucyjine glavne tarče neulovljivi Trojanci. Ti Trojanci so skupina neokrnjenih asteroidov, ki so se skrivali v Jupitrovi orbiti in naj bi bili starodavni ostanki vesoljskega plovila, zamrznjeni v času.

Pričakuje se, da bo vesoljsko plovilo šlo mimo osmih Trojancev, pri čemer bi lahko nekateri merili do 100-krat večje od Dinkinesha. Srečanja s temi trojanci bodo odklenila dragocene vpoglede v zgodovino in sestavo našega fascinantnega vesolja. Zadnji dve srečanji asteroidov sta načrtovani za leto 2033, kar obeta še več izjemnih odkritij.

Lucy, ki je bila lansirana pred dvema letoma v okviru pomembne misije, ki je stala skoraj 1 milijardo dolarjev, je svoje ime dobila po slavnih skeletnih ostankih človeškega prednika, odkritih v Etiopiji, znanih kot »Lucy«. Naslednji prelet asteroida bo poimenovan po Donaldu Johansonu, enemu od posameznikov, ki so zaslužni za odkritje Lucyjinega fosila.

Kljub manjšim izzivom, kot je ohlapno solarno krilo, so NASA-ini kontrolorji letenja menili, da Lucyina stabilnost zadostuje za trajanje misije. Po epskem preletu Dinkinesha je Nasina jesenska misija dosegla mejnik in vesoljsko plovilo bo zdaj poslalo svoje dragocene podatke in osupljive slike nazaj na Zemljo. Znanstveniki nestrpno pričakujejo obilico novih informacij, ki bodo osvetlile Dinkinesha, nekoč zgolj nerazčiščeno madeže v najzmogljivejših teleskopih.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je Lucyin glavni cilj?

O: Lucyjin primarni cilj je preučevanje Trojancev, skupine asteroidov v Jupitrovi orbiti, za katere verjamejo, da so starodavni artefakti.

V: Kako velik je Dinkinesh, prvi asteroid, ki ga je srečala Lucy?

O: Dinkinesh je širok le pol milje, zaradi česar je eden najmanjših asteroidov na Lucyjini misiji.

V: Na koliko trojancev bo Lucy naletela?

O: Pričakuje se, da bo Lucy šla mimo osmih trojancev, nekateri pa bodo morda do 100-krat večji od Dinkinesha.

V: Kdaj bo Lucy zaključila svojo nalogo?

O: Lucyina misija naj bi se zaključila s srečanjem z zadnjima dvema asteroidoma leta 2033.

V: Zakaj je Lucy poimenovana po fosilu "Lucy"?

O: Lucy je dobila ime po znamenitem fosilu človeškega prednika, odkritem v Etiopiji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.