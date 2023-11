Nov duo na nebu: Nasino vesoljsko plovilo Lucy odkrilo asteroid Dinkinesh v orbiti mini lune

V vznemirljivem preobratu dogodkov je Nasino vesoljsko plovilo Lucy med preletom mimo asteroida Dinkinesh na misiji raziskovanja asteroidnega pasu za Marsom naletelo na nepričakovano presenečenje. Ne samo, da je Lucy posnela izjemne slike Dinkinesha, ki meri le pol milje v širino, ampak je razkrila tudi obstoj majhne lune v tesni orbiti okoli asteroida.

Do odkritja je prišlo, ko se je vesoljsko plovilo približalo na 270 milj od Dinkinesha, približno 300 milijonov milj stran v velikem prostranstvu glavnega asteroidnega pasu. Slike, poslane nazaj na Zemljo, so zagotovile vznemirljivo potrditev Dinkineshevega novo najdenega luninega spremljevalca, nebesnega telesa, ki meri le desetinko milje.

Pomena te najdbe ne smemo podcenjevati. NASA je Lucy namenoma usmerila proti Dinkineshu kot vajo za prihajajoča srečanja z večjimi, zagonetnimi asteroidi v bližini Jupitra. Ta nepričakovana binarna narava Dinkinesha širi naše razumevanje dinamike v asteroidnem pasu in poudarja raznoliko naravo teh nebesnih teles.

Pogosto zastavljena vprašanja:

V: Kaj je binarni par v astronomiji?

O: V astronomiji se binarni par nanaša na dva nebesna objekta, ki krožita okoli skupnega središča mase. V primeru Dinkinesha imata asteroid in njegova mini luna to značilnost in tvorita binarni sistem.

V: Kdaj bo vesoljsko plovilo Lucy raziskovalo trojanske asteroide?

O: Vesoljsko plovilo Lucy, izstreljeno leta 2021, naj bi leta 2027 doseglo prvega od trojanskih asteroidov, ki se prav tako nahajajo v asteroidnem pasu. Njegovo poslanstvo je vsaj šest let raziskovati te asteroide in tako zagotoviti vpogled v nastanek in razvoj našega sončnega sistema.

V: Kaj pomeni ime Dinkinesh?

O: Dinkinesh, ki izhaja iz amharskega jezika Etiopije, pomeni "čudovit si." To je tudi ime, ki so ga v amharščini dali Lucy, znamenitemu 3.2 milijona let staremu okostju človeškega prednika, ki so ga odkrili v Etiopiji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Vesoljsko plovilo Lucy je dobilo ime po tej izjemni arheološki najdbi.

Kot je pravilno povedal Hal Levison, vodilni znanstvenik na Southwest Research Institute: »Dinkinesh je res upravičil svoje ime; to je čudovito.” Dejansko to nepričakovano srečanje med Nasinim vesoljskim plovilom Lucy in novoodkritim binarnim parom Dinkinesha ter njegove mini lune ponuja nov pogled na kozmična čudesa, ki so v našem dosegu. Raziskovanje našega vesolja še naprej odkriva presenečenja, ki širijo naše znanje in vzbujajo naš kolektivni občutek strahospoštovanja in radovednosti.