Nasino vesoljsko plovilo Lucy se še naprej približuje asteroidu Dinkinesh

By

Vesoljsko plovilo NASA Lucy se vztrajno premika proti asteroidu Dinkinesh, ki ga je prvič posnelo 3. septembra 2023. Trenutno je vesoljsko plovilo oddaljeno približno 4.7 milijona milj od asteroida, do njunega pričakovanega srečanja pa mora prepotovati še približno 16 milijonov milj. 1. novembra.

Ko se Lucy približuje asteroidu, je ekipa vesoljskega plovila opazila, da Dinkinesh postopoma postaja svetlejši. Opazili so tudi rahlo spremembo svetlosti, ki se ujema z znano rotacijsko dobo asteroida 52.7 ure. Ekipa je uporabljala slike visoke ločljivosti, ki jih je posnela Lucyina kamera L'LORRI, da bi izboljšala svoje razumevanje položaja vesoljskega plovila glede na asteroid. Te informacije so jim omogočile optično navigacijo Lucy do srečanja.

Za nadaljnjo natančno nastavitev poti je bil 29. septembra izveden majhen korekcijski manever, ki je spremenil hitrost vesoljskega plovila za samo 6 cm/s. Ta prilagoditev naj bi pripeljala vesoljsko plovilo na 265 milj od asteroida. Konec oktobra bo še ena priložnost za nadaljnje prilagoditve poti, če bo potrebno.

Od 6. oktobra je vesoljsko plovilo vstopilo v načrtovano komunikacijsko zatemnitev, ko je šlo za soncem z Zemljine perspektive. Vendar je Lucy med tem izpadom še naprej zajemala slike asteroida in jih bo posredovala nazaj na Zemljo, ko bo komunikacija ponovno vzpostavljena sredi oktobra.

Lucy je del Nasinega programa Discovery in ga upravlja Nasin Goddard Space Flight Center. Vesoljsko plovilo je izdelal Lockheed Martin Space. Glavni raziskovalec misije Lucy je Hal Levison s sedežem v Boulderju v Koloradu.

Ta tekoča misija dokazuje napredek in predanost Nasinih prizadevanj za raziskovanje vesolja. Lucyjino srečanje z Dinkineshem bo zagotovilo dragocen vpogled v asteroid in prispevalo k našemu razumevanju zgodovine našega sončnega sistema.

Vir: Nasin Goddard Space Flight Center