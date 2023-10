Nasina sonda Lucy se pripravlja na srečanje z asteroidom Dinkinesh

By

Nasina sonda Lucy se pripravlja na prihajajoči prelet asteroida Dinkinesh 1. novembra. Dinkinesh se nahaja v glavnem asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom in bo prva postaja Lucyine misije, da obišče devet drugih vesoljskih kamnov, znanih kot trojanski asteroidi. Inovativni sistem za sledenje terminalu vesoljskega plovila bo preizkušen med tem srečanjem, saj mora svoje instrumente med preleti natančno usmeriti na asteroide.

Med približevanjem Dinkineshu bo Lucy potovala z neverjetno hitrostjo 10,000 mph, zaradi česar bo vzdrževanje pravilne poravnave z asteroidom zahtevna naloga. Vendar pa to srečanje služi kot "generalna vaja" za Lucyina prihodnja srečanja s trojanskimi asteroidi, saj je geometrija preleta podobna tisti, ki se pričakuje med temi srečanji.

Sam Dinkinesh je majhen asteroid, širok le 0.5 milje. To bo najmanjši asteroid glavnega pasu, ki ga je vesoljsko plovilo kdaj posnelo od blizu. Ekipa Lucy kljub svoji velikosti verjame, da bo Dinkinesh zagotovil dragocene podatke za misijo.

Ko bo prelet končan, bo Lucy zapustila glavni asteroidni pas in se decembra 2024 vrnila na Zemljo za gravitacijsko pomoč, ki jo bo pognala proti trojanskim asteroidom. Lucy bo leta 2025 še enkrat preletela asteroid glavnega pasu, preden bo leta 2027 končno dosegla trojanske asteroide Jupiter.

Srečanje z Dinkineshem je pomemben mejnik za misijo Lucy, saj na preizkus postavi instrumente in navigacijske sisteme vesoljskega plovila. Namen te misije je odkriti skrivnosti zgodnjega sončnega sistema in osvetliti nastanek in razvoj našega planeta. Z vsakim preletom bo Lucy zbrala dragocene podatke, ki bodo znanstvenikom pomagali sestaviti zgodovino naše vesoljske soseske.

