Nova obzorja: Lucyjino prvo srečanje z vesoljskim kamnom

Nasina misija Lucy naj bi dosegla pomemben mejnik, ko se pripravlja na prvo srečanje z vesoljskim kamnom. Vesoljsko plovilo, ki so ga izstrelili oktobra 2021, bo v sredo letelo mimo majhnega asteroida Dinkinesh in se mu med največjim približevanjem približalo na 265 kilometrov (425 milj) njegovemu površju. To je vznemirljiv trenutek za misijo Lucy, saj ponuja priložnost za zajemanje podatkov in slik predmeta, ki so ga v teleskopih opazovali le kot nerazrešeno madež.

Dinkinesh, širok približno pol milje (1 kilometer), se nahaja v glavnem asteroidnem pasu, ki se nahaja med orbitama Marsa in Jupitra. Prvotno so ga odkrili leta 1999 s skupnimi prizadevanji Nase, ameriških zračnih sil in programa LINEAR Tehnološkega inštituta Massachusetts, katerega namen je identificirati potencialno nevarne asteroide.

Za razliko od drugih nedavnih misij, ki krožijo okoli asteroidov, bo Lucy nadaljevala svojo pot in na svojem 10-letnem potovanju preletela skupaj 12 asteroidov. Vesoljsko plovilo bo med temi preleti doseglo hitrost okoli 10,000 milj na uro (4.5 kilometra na sekundo).

Lucyin pristop k Dinkineshu bo poleg testiranja opreme astronomom zagotovil dragocene vpoglede. Pomagal bo določiti povezave med večjimi asteroidi glavnega pasu in manjšimi asteroidi blizu Zemlje, od katerih bi nekateri lahko predstavljali potencialno nevarnost za naš planet.

Medtem ko je Lucyjin glavni cilj raziskovanje Jupitrovih trojanskih asteroidnih rojev, ki jih je treba še raziskati, srečanje misije z Dinkineshem pomeni pomemben korak v njeni splošni misiji. Prejšnji pogledi na Trojance so bili zaradi oddaljenosti omejeni na umetniške upodobitve ali animacije. Lucyjine slike visoke ločljivosti bodo znanstvenikom omogočile boljše razumevanje teh skrivnostnih asteroidov.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kako bo Lucy zajela podatke in slike Dinkinesha?

Lucy bo za opazovanje površine asteroida uporabila barvne in črno-bele kamere, termometer in infrardeči slikovni spektrometer. Vesoljsko plovilo bo z Zemljo komuniciralo s svojo anteno.

2. Kaj se bodo znanstveniki naučili iz preleta Dinkinesha?

Podatki, zbrani med preletom, bodo prispevali k boljšemu razumevanju majhnih asteroidov blizu Zemlje in njihovega potencialnega izvora iz večjih asteroidov glavnega pasu. Ponudil bo vpogled v proces nastajanja teh predmetov in njihov odnos do potencialno nevarnih asteroidov blizu Zemlje.

3. Koliko asteroidov bo Lucy srečala med svojo misijo?

Lucy naj bi med svojim 10-letnim potovanjem preletela skupaj 12 asteroidov, kar bo znanstvenikom omogočilo celovito razumevanje teh nebesnih teles.

