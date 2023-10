NASA bo na Mednarodno vesoljsko postajo izstrelila laserski komunikacijski sistem

By

NASA se pripravlja na pošiljanje laserskega komunikacijskega sistema na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) naslednji mesec. Sistem, znan kot ILLUMA-T, bo nameščen na zunanjem modulu ISS. Njegov namen je predstaviti lasersko komunikacijo z visoko hitrostjo prenosa podatkov od vesoljske postaje do Nasinega Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), ki bo nato posredoval podatke nazaj na Zemljo.

LCRD, izstreljen leta 2021, trenutno pošilja podatke na Zemljo iz geosinhrone orbite s hitrostjo 1.2 Gbps. Kot relejni satelit LCRD omogoča vesoljskim misijam pošiljanje podatkov preko laserskih povezav do releja, ki jih nato posreduje zemeljskim postajam na Zemlji. Kombinacija ILLUMA-T in LCRD bo vzpostavila NASA-in prvi dvosmerni laserski komunikacijski relejni sistem.

Prednost laserskih sistemov pred tradicionalnimi komunikacijskimi metodami je, da ponujajo višje hitrosti prenosa podatkov, hkrati pa so lažji in zahtevajo manj energije. To je še posebej ugodno pri načrtovanju vesoljskih plovil.

Koristni tovor ILLUMA-T upravlja Nasin Center za vesoljske polete Goddard v sodelovanju z vesoljskim centrom Johnson in Laboratorijem za vesoljske komunikacije in navigacijo Massachusetts Institute of Technology Lincoln (SCaN). Izstrelitev laserskega komunikacijskega sistema je predvidena za 5. november na krovu vesoljskega plovila SpaceX Dragon iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy na Floridi.

Poleg ILLUMA-T bo vesoljsko plovilo Dragon nosilo tudi druge eksperimente, strojno opremo in zaloge za posadko Expedition 70. Eden takšnih poskusov je poskus atmosferskih valov (AWE), ki bo meril značilnosti in gibanje atmosferskih gravitacijskih valov. Cilj AWE je izboljšati naše razumevanje zemeljskega ozračja, vremena, podnebja in razviti strategije za ublažitev učinkov vesoljskega vremena.

Vir: NASA