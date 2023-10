Razkrivamo skrivnostne Jupitrove oblake

Skrivnostna privlačnost planeta Jupitra še naprej očara tako znanstvenike kot vesoljske navdušence. Pred kratkim je Nasina misija Juno razkrila očarljivo sliko severnih območij plinskega velikana, ki je gledalce navdušila. 7. septembra, med svojim 54. bližnjim preletom, je vesoljsko plovilo Juno uspelo ujeti izjemen prizor, znan kot Jet N7.

Slika prikazuje ogromne turbulentne oblake in vrtinčaste nevihte, ki po naključju spominjajo na obraz duha vzdolž Jupitrovega terminatorja – črte, ki ločuje dan od noči na planetu. Kot da bi se noč čarovnic letos odločila obiskati plinskega velikana nekoliko zgodaj. Te srhljive formacije, ki jih je na kamero ujel državljanski znanstvenik Vladimir Tarasov, ko je bila Juno približno 2,400 milj nad Jupitrom, so sprožile fascinanten psihološki učinek, znan kot pareidolija. Pareidolija, imenovana po nagnjenosti opazovalcev k zaznavanju vzorcev ali obrazov v navidezno naključnih strukturah, že dolgo navdušuje znanstvenike in umetnike.

Čeprav se to morda zdi edinstven pojav, ni prvič, da je NASA posnela sliko nečesa, kar se zdi kot obraz na nebesnem telesu. Leta 1976 je znamenita fotografija "Obraz na Marsu" povzročila razburjenje med vesoljskimi navdušenci. Vendar pa so kasnejše preiskave Nasinega vesoljskega plovila Viking 1 razkrile, da je bil obraz le optična prevara, ki so jo povzročile naravne geološke značilnosti Rdečega planeta.

Juno, Nasina izjemna vesoljska sonda, še naprej kroži okoli Jupitra in razkriva njegove skrivnosti. Juno, ki je bil izstreljen avgusta 2011, je opremljen za merjenje Jupitrove sestave, gravitacijskega polja, magnetnega polja in polarne magnetosfere. Njegovo poslanstvo se razteza na raziskovanje nastanka planeta, vključno s prisotnostjo kamnitega jedra. Juno raziskuje tudi Jupitrove atmosferske lastnosti, kot so vsebnost vode, porazdelitev mase in mogočni vetrovi, ki lahko dosežejo hitrost do 620 km/h.

Medtem ko se še naprej čudimo osupljivim slikam, ki jih ponuja Juno, se znova spomnimo na ogromne čudeže, ki jih premore naše vesolje. Z vsakim bližnjim preletom Junoina razkritja podžigajo našo radovednost in poglobijo naše razumevanje skrivnostnega plinastega velikana.

FAQ

Kaj je posnela Nasina misija Juno?

Nasina misija Juno je posnela sliko Jupitrovih severnih območij, znanih kot Jet N7, ki prikazuje turbulentne oblake in nevihtne formacije, ki spominjajo na obraz duha.

Kaj je pareidolija?

Pareidolija je psihološki pojav, ki povzroči, da opazovalci zaznavajo obraze ali vzorce v naključnih strukturah.

Je NASA že posnela podobne slike?

Da, leta 1976 je NASA posnela znamenito fotografijo »Obraz na Marsu«, za katero je bilo kasneje ugotovljeno, da je optična prevara, ki so jo povzročile naravne geološke značilnosti na planetu.

Kaj je Junoina misija?

Juno je Nasina vesoljska sonda, ki kroži okoli Jupitra. Meri Jupitrovo sestavo, gravitacijsko polje, magnetno polje in polarno magnetosfero, hkrati pa išče namige o nastanku planeta, atmosferskih lastnostih in drugem.