Nova odkritja na Ganimedu: soli in organske snovi najdene na Jupitrovi največji luni

Nasino vesoljsko plovilo Juno je prišlo do prelomnega odkritja Ganimeda, Jupitrove največje lune. Med nedavnim preletom junija 2021 je spektrometer Juno's Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) zaznal prisotnost soli in organskih spojin na površini lune, kar je razkrilo zanimive vpoglede v njeno sestavo in zgodovino.

Ganimed, ki se ponaša s premerom, večjim od planeta Merkur, ima pod svojo ledeno skorjo ogromen ocean. Junoina analiza je zagotovila dragocene informacije o lunini kemiji in interakcijah znotraj Jupitrove atmosfere in njegovih lun.

Instrument JIRAM je identificiral različne soli, vključno s hidriranim natrijevim kloridom, amonijevim kloridom in natrijevim bikarbonatom. Poleg tega je Juno potencialno odkrila alifatske aldehide, organske spojine, ki imajo pomembne posledice za razumevanje nastanka in evolucije Ganimeda.

Dejstvo, da so bile odkrite te spojine in soli, je izjemno, če upoštevamo Ganimedovo bližino Jupitrovega intenzivnega magnetnega polja. Zdi se, da magnetni ščit okoli Ganimedovega ekvatorja ščiti površino pred škodljivimi učinki elektronov in težkih ionov, ki jih oddaja Jupitrovo magnetno polje, kar omogoča ohranitev teh snovi.

Scott Bolton, glavni raziskovalec Juno iz Southwest Research Institute, pojasnjuje: »Največ soli in organskih snovi smo našli v temnih in svetlih terenih na zemljepisnih širinah, zaščitenih z magnetnim poljem. To nakazuje, da vidimo ostanke slanice globokega oceana, ki je dosegla površje tega zamrznjenega sveta.«

Te ugotovitve sprožajo vprašanja o obstoju hidrotermalne dejavnosti in interakcijah med Ganimedovim podzemnim oceanom in skalami globoko v luni. Prisotnost hidrotermalnih vrelcev ali obsežnih interakcij med vodo in kamnino bi lahko pojasnila opaženo ravnovesje soli. Zlasti natrijeve soli so pomembni pokazatelji vodne alteracije v Ganimedu.

Medtem ko avtorji študije, objavljene v Nature Astronomy, priznavajo možnost drugih procesov, ki prispevajo k nastanku teh soli, poudarjajo potrebo po nadaljnji preiskavi. Ganimedova debela skorja in možne površinske izmenjave kažejo na zapleteno dinamiko med njegovo plitvo skorjo in površjem ter morebitno zunanje odlaganje teh soli.

Junoina misija, ki se je začela leta 2011, je bila zaradi izjemnih odkritij že dvakrat podaljšana. Kot druga misija v orbiti Jupitra po NASA-ini sondi Galileo, Juno še naprej osvetljuje vreme, magnetno okolje in zgodovino plinastega velikana. Z načrtovanim delovanjem do septembra 2025 Juno obljublja, da bo razkril več skrivnosti, skritih znotraj največjega planeta našega osončja in njegovih očarljivih lun.

FAQ

1. Kaj je Nasino vesoljsko plovilo Juno odkrilo na Ganimedu?

Nasino vesoljsko plovilo Juno je zaznalo soli in organske spojine na površini Ganimeda, Jupitrove največje lune. Te spojine zagotavljajo vpogled v Ganimedov nastanek, razvoj in kemično sestavo njegovega podzemnega oceana.

2. Kako je Juno prišla do teh odkritij?

Juno je uporabil svoj spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) za analizo Ganimeda med preletom junija 2021. Instrument omogoča znanstvenikom, da preučujejo kemijo in interakcije v Jupitrovi atmosferi in njegovih lunah.

3. Kako so soli in organske spojine lahko preživele na Ganimedu?

Kljub Jupitrovemu intenzivnemu magnetnemu polju se zdi, da je Ganimedov ekvator zaščiten pred škodljivimi učinki elektronov in težkih ionov. To zaščitno okolje omogoča soli in organskim spojinam, da ostanejo na Ganimedovi površini.

4. Kakšen bi lahko bil izvor teh soli in organskih spojin na Ganimedu?

Prisotnost soli in organskih spojin kaže na hidrotermalno aktivnost in interakcije med Ganimedovim podzemnim oceanom in skalami globoko v luni. Ta odkritja bi lahko kazala tudi na interakcije voda-kamnina ali zunanje usedline.

5. Kakšna je misija Juno in kako dolgo bo delovala?

Juno, izstreljen leta 2011, je namenjen preučevanju Jupitrovega vremena, magnetnega okolja in zgodovine. Njegovo poslanstvo je bilo dvakrat podaljšano in trenutno naj bi delovalo do septembra 2025.