Nova študija razkriva organske molekule in soli na Jupitrovi luni Ganimed

By

Nasina misija Juno je prišla do prelomnega odkritja Ganimeda, ene od Jupitrovih lun. Spektrometer vesoljskega plovila Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) je zaznal prisotnost organskih molekul in mineralnih soli na površini lune. Ta ugotovitev bi lahko zagotovila dragocen vpogled v nastanek Ganimeda in sestavo njegovega globokega oceana.

Prejšnja opazovanja teleskopov in vesoljskih plovil so namigovala na obstoj soli in organskih snovi na Ganimedu, vendar prostorska ločljivost teh podatkov ni bila zadostna za dokončne zaključke. Vendar so infrardeči spektri z visoko prostorsko ločljivostjo, ki jih je pridobil JIRAM med bližnjim preletom junija 2021, končno potrdili prisotnost teh spojin.

Senzor JIRAM je zajel infrardeče slike in spektre Ganimedovega površja ter razkril podroben pogled na sestavo lune. Izjemna prostorska ločljivost je znanstvenikom omogočila identifikacijo različnih molekul, vključno z natrijevim bikarbonatom, hidriranim natrijevim kloridom, amonijevim kloridom in alifatskimi aldehidi, poleg vodnega ledu.

Po besedah ​​Federica Tosija, soraziskovalca Juno, prisotnost amoniranih soli nakazuje, da je Ganimed morda nabral dovolj hladne materiale, da je med nastankom kondenziral amoniak. Poleg tega so lahko karbonatne soli ostanki ledu, bogatega z ogljikovim dioksidom. Te ugotovitve osvetljujejo geološko zgodovino Lune in procese, ki so oblikovali njeno površino.

Zanimivo je, da je Ganimedovo ekvatorialno območje zaščiteno pred Jupitrovim intenzivnim magnetnim poljem, ki ga ščiti pred bombardiranjem z elektroni in težkimi ioni. Ta zaščita ima pomembno vlogo pri ohranjanju organskih molekul in soli, ki jih najdemo v temnih in svetlih terenih.

Scott Bolton, glavni raziskovalec Juno, verjame, da obilica soli in organskih snovi na določenih zemljepisnih širinah kaže na ostanke globoke oceanske slanice, ki je dosegla zamrznjeno površino Lune.

Ta prelomna študija, objavljena v Nature Astronomy, poudarja pomen misije Juno pri razkrivanju skrivnosti Jupitrovih lun in poglabljanju našega razumevanja procesov nastajanja sončnega sistema.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je spektrometer JIRAM na Juno odkril na površini Ganimeda?

O: Spektrometer JIRAM je zaznal prisotnost organskih molekul in mineralnih soli.

V: Kaj kažejo ugotovitve o nastanku Ganimeda?

O: Prisotnost amoniranih soli kaže, da je Ganimed morda nabral dovolj hladne materiale, da je med nastajanjem kondenziral amoniak. Karbonatne soli so lahko ostanki ledu, bogatega z ogljikovim dioksidom.

V: Kako so bila ta odkritja mogoča?

O: Infrardeči spektri visoke prostorske ločljivosti, ki jih je pridobil JIRAM med bližnjim preletom junija 2021, so zagotovili podroben vpogled v sestavo Ganimedove površine.

V: Kako so organske molekule in soli zaščitene na Ganimedu?

O: Ganimedovo ekvatorialno območje je zaščiteno pred Jupitrovim intenzivnim magnetnim poljem, kar pomaga ohraniti organske molekule in soli na določenih zemljepisnih širinah.

V: Kakšen pomen ima ta študija za naše razumevanje sončnega sistema?

O: Ta študija prispeva k našemu znanju o geološki zgodovini in procesih nastajanja Jupitrovih lun ter širi naše razumevanje sončnega sistema kot celote.