Ste se kdaj vprašali, kaj se skriva pod vrtinčastimi oblaki Jupitra, največjega planeta v našem sončnem sistemu? Nasina misija Juno želi odkriti skrivnosti, ki se skrivajo v tem plinskem velikanu. Med nedavnim preletom je Juno posnel osupljivo sliko, ki razkriva skrivnostni portret Jupitra, ki spominja na kubistično mojstrovino.

Fotografija, posneta 7. septembra med 54. bližnjim srečanjem Juno z Jupitrom, prikazuje regijo na skrajnem severnem delu planeta, imenovano Jet N7. Ta očarljiva slika prikazuje burno predstavo oblakov in neviht vzdolž Jupitrovega terminatorja, meje med njegovo dnevno in nočno stranjo. Tisto, zaradi česar je ta posnetek resnično izjemen, je kot sončne svetlobe, ki meče atmosferske sence, ki poudarjajo zapleten teren in značilnosti.

Državljanski znanstvenik Vladimir Tarasov je za izdelavo te očarljive slike uporabil neobdelane podatke Junoovega instrumenta JunoCam. Juno, ki se nahaja približno 4,800 milj nad vrhovi Jupitrovih oblakov, na zemljepisni širini približno 69 stopinj severa, nam je podaril vzvišen pogled na Jupitrovo zanimivo estetiko.

Ko se znanstveniki poglobijo v preučevanje teh dih jemajočih formacij, upajo, da bodo odklenili globok vpogled v atmosferske procese, ki vladajo temu veličastnemu planetu. Vsako bližnje srečanje z Jupitrom je edinstvena priložnost za raziskovalce, da poglobijo svoje razumevanje dinamike, ki se dogaja v njegovi ekspanzivni atmosferi.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je pareidolija?

O: Pareidolija je psihološki pojav, kjer posamezniki zaznavajo znane vzorce, kot so obrazi ali predmeti, v nepovezanih ali naključnih dražljajih.

V: Kako Juno zajema slike Jupitra?

O: Juno uporablja svoj instrument JunoCam, ki je posebej zasnovan za zajemanje slik visoke ločljivosti Jupitrove atmosfere med njegovimi bližnjimi preleti.

V: Kaj je Jupitrov terminator?

O: Terminator na Jupitru je meja med osvetljeno dnevno in temno nočno stranjo planeta.

V: Kdo je Vladimir Tarasov?

O: Vladimir Tarasov je državljanski znanstvenik, ki je uporabil neobdelane podatke Juno, da jih je pretvoril v očarljivo sliko, zajeto med preletom.

Viri:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html