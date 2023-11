Podatki, ki jih je zbrala Nasina misija Juno, so razkrili prisotnost mineralnih soli in organskih spojin na površini Jupitrove lune Ganimed. Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer na krovu vesoljskega plovila je te ugotovitve pridobil med bližnjim preletom ledene lune. To odkritje, objavljeno v reviji Nature Astronomy, zagotavlja dragocen vpogled v sestavo Ganimeda in izvor njegovega velikega notranjega oceana.

Ganimed, največja Jupitrova luna in celo večja od planeta Merkur, je bil predmet navdušenja znanstvenikov zaradi svojega skritega vodnega oceana pod ledeno skorjo. Prejšnja opazovanja NASA-jevega vesoljskega plovila Galileo, vesoljskega teleskopa Hubble in zelo velikega teleskopa Evropskega južnega observatorija so že namigovala na prisotnost soli in organskih snovi na Ganimedu, vendar ločljivost teh opazovanj ni bila zadostna za dokončno potrditev njihovega obstoja.

Vendar pa so z zmogljivostjo visoke ločljivosti JIRAM-a znanstveniki Juno lahko prepoznali edinstvene spektralne značilnosti materialov, ki niso voda-led, vključno s hidriranim natrijevim kloridom, amonijevim kloridom, natrijevim bikarbonatom in morda alifatskimi aldehidi. Te ugotovitve kažejo, da je Ganimed med nastankom morda nabral dovolj hladne materiale, da je kondenziral amoniak, karbonatne soli pa bi lahko bile ostanki ledu, bogatega z ogljikovim dioksidom.

Opazovanja, opravljena med preletom, so tudi pokazala, da je številčnost soli in organskih snovi največja v temnih in svetlih terenih na zemljepisnih širinah, ki jih ščiti Ganimedovo magnetno polje. To nakazuje, da so zaščitena območja, do zemljepisne širine približno 40 stopinj, manj prizadeta zaradi bombardiranja z energijskimi delci iz Jupitrovega magnetnega polja.

Te nove ugotovitve pomenijo pomemben mejnik v razumevanju sestave in geološke zgodovine Ganimeda. Z nenehnim napredkom v tehnologiji raziskovanja vesolja lahko prihodnje misije na Jupitrovo luno zagotovijo še podrobnejši vpogled v njeno zapleteno površino in potencial za življenje.

