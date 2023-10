Nasino vesoljsko plovilo Juno je posnelo osupljivo sliko Jupitrove lune Io

Nasino vesoljsko plovilo Juno je nedavno posnelo osupljivo sliko Jupitrove četrte lune, Io, med preletom. Slika je razkrila sledove ogromnih vulkanskih dejavnosti in lavi podobne površine na Luni. To novo odkritje prispeva k bogastvu informacij, ki jih je Juno že zagotovila o Jupitru in njegovih lunah.

Zmogljivosti Juno so daleč presegle pričakovanja, zaradi česar je NASA razširila svojo misijo na nadaljnje raziskovanje sistema Jovian. Z zajemanjem slik, kot je ta Io, bodo znanstveniki lahko izluščili še več dragocenih informacij o tej zanimivi luni.

Io je znan po svoji intenzivni vulkanski dejavnosti in velja za enega najbolj aktivnih vulkanskih teles v našem sončnem sistemu. Njegovo površje je napolnjeno s številnimi vulkani in bazeni silikatne lave, ki jih je mogoče videti, kako izbruhnejo in bruhajo žveplov plin. Te vulkanske aktivnosti so vidne celo z Zemlje s pomočjo teleskopa.

Da bi posnel to sliko Io od blizu, je Juno med preletom uporabil svoj instrument JunoCam. Ta instrument je ustvaril videoposnetek s časovnim zamikom, ki je omogočil vesoljskemu plovilu, da zajame luno iz različnih zornih kotov. Zbrani podatki bodo spodbudili nadaljnje študije o Iovih vulkanskih procesih in prispevali k našemu razumevanju lune.

Misija Juno, ki se je začela 5. avgusta 2011, je že zagotovila več kot tri terabite znanstvenih informacij o Jupitru. Na velikanski planet je prispel 4. julija 2016 in bo nadaljeval študij do leta 2025 oziroma dokler bo deloval.

Razširjena misija vesoljskega plovila se bo osredotočila na raziskovanje Jupitrovih skrivnostnih lun, vključno z Evropo in Io. Z vsakim novim odkritjem nas Juno približa razkritju skrivnosti tega fascinantnega plinastega velikana in njegovih raznolikih lun.

