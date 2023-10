Nasin teleskop James Webb odkrije visokohitrostni reaktivni tok na Jupitru

Nasin vesoljski teleskop James Webb je izvedel prelomno razkritje, ki je razkrilo zanimivo značilnost Jupitrove atmosfere. Znanstveniki so v Jupitrovi spodnji stratosferi identificirali ogromen hiter curek, ki ponuja dragocen vpogled v zapleteno dinamiko atmosferskih razmer na planetu.

To izjemno ugotovitev je NASA objavila 19. oktobra in prikazuje hiter curek s hitrostjo 515 km na uro. Nahaja se približno 40 km nad Jupitrovim ekvatorjem in se razteza na impresivni širini 4,800 kilometrov in se nahaja precej nad primarnimi plastmi oblakov.

Vodilni raziskovalec Ricardo Hueso z Univerze v Baskiji v Španiji je izrazil presenečenje svoje ekipe nad tem nepričakovanim odkritjem. Prej nejasne značilnosti, ki so jih opazili v Jupitrovi atmosferi, so zdaj postale jasne in sledljive, zahvaljujoč izjemnim zmogljivostim Nasinega teleskopa James Webb. Posledično lahko znanstveniki zdaj opazujejo gibanje teh značilnosti skupaj z Jupitrovo hitro rotacijo.

Visokohitrostni curek, ki ga najdemo v Jupitrovi spodnji stratosferi, kaže hitrost, ki je primerljiva z dvakrat večjo hitrostjo vztrajnega vetra orkana kategorije 5 na Zemlji. To razodetje ponuja očarljiv pogled na atmosfersko dinamiko planeta.

Raziskovalna skupina je primerjala opazovanja vetra iz Webbovih zgornjih plasti s tistimi iz spodnjih plasti vesoljskega teleskopa Hubble, kar jim je omogočilo analizo striženja vetra in variacij hitrosti na različnih nadmorskih višinah. Pričakuje se, da bodo prihodnja opazovanja razjasnila, ali se hitrost in višina curka skozi čas spreminjata.

Do odkritja so prišli z analizo podatkov, zbranih julija 2022 z uporabo Webbove NIRCam. Imke de Pater s kalifornijske univerze v Berkeleyju in Thierry Fouchet s pariškega observatorija sta orkestrirala znanstveni program Early Release Science, ki zajema slike Jupitra vsakih 10 ur. Ta edinstveni pojav je nastal zaradi kombinacije štirih različnih filtrov, od katerih je vsak občutljiv na spremembe v različnih višinah Jupitrove atmosfere.

Prejšnje misije, kot sta Nasini Juno in Cassini, ter vesoljski teleskop Hubble, so prav tako dokumentirale Jupitrove nenehno spreminjajoče se vremenske vzorce.

