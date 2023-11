Teleskop James Webb razkriva osupljive podrobnosti meglice Rakovica

Znanstveniki po vsem svetu so bili navdušeni, ko je Nasin močan vesoljski teleskop James Webb posnel dih jemajoče slike znamenite meglice Rakovica. Ta neverjeten tehnološki dosežek je raziskovalcem omogočil razumevanje obnašanja supernov brez primere.

Meglica Rakovica, ki se nahaja približno 6,500 svetlobnih let stran v ozvezdju Bika, je ostanek supernove, ki je nastala po ogromni zvezdni eksploziji leta 1054 n. Od takrat astronomi preučujejo ta nebesni pojav, da bi odkrili skrivnosti supernov, črnih lukenj in drugih kozmičnih skrivnosti.

V iskanju znanja je NASA izstrelila X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), satelit, zasnovan za razkrivanje novih spoznanj o meglici Crab. Osupljive slike teleskopa James Webb so zdaj našemu razumevanju dodale še eno plast.

Slike, ki jih je posnel teleskop James Webb, prikazujejo zapletene značilnosti meglice z ostrejšimi podrobnostmi kot kdaj koli prej. NASA je poročala, da je rdeče-oranžen kletki podoben vzorec plinastih niti presenetljivo podoben sliki, ki jo je leta 2005 posnel vesoljski teleskop Hubble. Vendar središče meglice razkriva nekaj novega – emisijo prašnih zrn.

Raziskavo vodi skupina znanstvenikov z univerze Princeton pod vodstvom Tea Temima. Z uporabo bližnje infrardeče kamere (NIRCam) in srednje infrardečega instrumenta (MIRI) teleskopa Webb so lahko zajeli to osupljivo sliko. Temim pojasnjuje: "Webbova občutljivost in prostorska ločljivost nam omogočata natančno določitev sestave izvrženega materiala, zlasti vsebnosti železa in niklja, kar lahko razkrije, kakšno vrsto eksplozije je povzročila meglica Rakovica."

Poleg sestave izvrženega materiala je teleskop James Webb zagotovil tudi dragocen vpogled v sinhrotronsko sevanje, ki ga oddaja središče meglice. To sevanje proizvajajo nabiti delci, kot so hitri elektroni, ko se premikajo vzdolž silnic magnetnega polja.

Znanstvenike še posebej zanima potencial meglice Rakovica kot modela za preučevanje supernov. Njegove edinstvene lastnosti ponujajo obilo informacij o obnašanju, učinkih in pogojih teh osupljivih kozmičnih dogodkov.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je meglica Rakovica?

O: Meglica Rakovica je ostanek supernove, ki se nahaja 6,500 svetlobnih let stran v ozvezdju Bika. Nastala je zaradi eksplozije supernove leta 1054 n.

V: Kako je teleskop James Webb prispeval k preučevanju meglice Rakovica?

O: Teleskop James Webb je posnel osupljive slike meglice Rakovica, razkril zapletene podrobnosti in zagotovil dragocen vpogled v njeno sestavo in sevanje, ki ga oddaja.

V: Kaj je sinhrotronsko sevanje?

O: Sinhrotronsko sevanje je emisija elektromagnetnega sevanja nabitih delcev, kot so elektroni, ko se gibljejo pri visokih hitrostih vzdolž silnic magnetnega polja.

Viri: NASA, Univerza Princeton