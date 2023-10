NASA uspešno testira 3D natisnjeno aluminijasto šobo raketnega motorja za lete v globoko vesolje

Nasini inženirji v Marshall Space Flight Centru so sodelovali z Elementum 3D pri razvoju in testiranju 3D natisnjene šobe raketnega motorja iz aluminija. Šoba, izdelana iz nove različice aluminija, znane kot A6061-RAM2, je lažja od tradicionalnih šob in lahko nosi več tovora, zaradi česar je idealna za lete v globoko vesolje. Aluminij je kovina z nižjo gostoto, ki omogoča visoko trdne in lahke komponente. Vendar pa je zaradi nizke tolerance na ekstremno vročino in nagnjenosti k pokanju med varjenjem neprimeren za aditivno proizvodnjo delov raketnih motorjev.

V okviru projekta Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) se je NASA osredotočila na napredek lahkih, aditivno izdelanih aluminijastih raketnih šob z majhnimi notranjimi kanali, ki jih ohranjajo hladne. Šoba RAMFIRE je izdelana kot en kos, ki zahteva manj veziv in znatno skrajša čas izdelave v primerjavi s konvencionalnimi metodami, ki zahtevajo na tisoče posamično spojenih delov.

Šoba je bila razvita s tehnologijo laserskega praškastega nanašanja energije (LP-DED). NASA in Elementum 3D sta sodelovala z RPM Innovations (RPMI) pri izdelavi šob z njihovim postopkom LP-DED. Šoba RAMFIRE je uspešno opravila več preskusov vročega ognja z uporabo različnih konfiguracij goriva, kar dokazuje njeno sposobnost delovanja v zahtevnih okoljih globokega vesolja.

Nova aluminijeva zlitina in proizvodni proces dodatkov, razvit v okviru projekta RAMFIRE, bi lahko igral ključno vlogo pri Nasinih ciljih od lune do Marsa, saj bi omogočil proizvodnjo lahkih raketnih komponent, ki lahko prenesejo visoke strukturne obremenitve. NASA si prizadeva deliti podatke in procese s komercialnimi deležniki in akademskimi krogi, kar omogoča potencialne aplikacije v vesoljski industriji.

(Vir: NASA)