Nasin helikopter Ingenuity je postavil nov višinski rekord na Marsu

Nasin helikopter Ingenuity še naprej kljubuje pričakovanjem in premika meje letenja zunaj Zemlje. Med svojim 59. poletom na Mars je 4-funtni (1.8 kilograma) rotacijski plovilo doseglo najvišjo nadmorsko višino doslej - 66 čevljev (20 metrov). Let je trajal 142.59 sekunde in je bil čisto lebdenje, brez horizontalnega gibanja.

Ingenuity, ki je februarja 2021 z Nasinim roverjem Perseverance pristal na Marsu, služi kot skavt ekipe roverja. Njegova primarna naloga je bila dokazati, da je raziskovanje Marsa iz zraka izvedljivo kljub tanki atmosferi planeta. Po uspešnem zaključku tega dokaza koncepta je Ingenuity nadaljeval z letenjem in pomagal Vztrajnosti pri iskanju optimalnih poti za raziskovanje in prepoznavanju zanimivih znanstvenih ciljev.

Od svojega prvega poleta je Ingenuity izvedel skupno 59 poletov, pri čemer je preletel razdaljo 43,652 čevljev (13,304 metrov) in v zraku preživel skupno 106.5 minut. Pred letom 59 je bil višinski rekord helikopterja 59 čevljev (18 metrov). Njegov rekord v razdalji z enim poletom je 2,310 čevljev (704 metre), postavljen aprila 2022, rekord v trajanju pa 169.5 sekunde, postavljen avgusta 2021.

Helikopter Ingenuity se je izkazal za dragoceno sredstvo pri raziskovanju Marsa, saj zagotavlja dragocene podatke in utira pot prihodnjim zračnim vozilom za pomoč pri znanstvenih raziskavah in potencialnih človeških misijah na Rdeči planet.

Opredelitve:

Ingenuity: lahek rotorsko plovilo, ki ga je zasnovala in upravlja NASA za raziskovanje Marsa iz zraka.

Vztrajnost: Nasin rover, ki je februarja 2021 pristal na Marsu, zadolžen za iskanje znakov starodavnega življenja in zbiranje vzorcev za prihodnjo vrnitev na Zemljo.

Dokaz koncepta: demonstracija ali poskus, namenjen preverjanju izvedljivosti ali potencialnega uspeha koncepta ali ideje.

Viri:

NASA -in laboratorij za reaktivni pogon