NASA premika meje vesoljskih komunikacij z izstrelitvijo ILLUMA-T

NASA revolucionira vesoljske komunikacije s prihajajočo izstrelitvijo ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) novembra letos. Ta prelomni tovor bo pokazal ogromen potencial laserskih komunikacij v misijah v nizki zemeljski orbiti.

Če zamenjamo narekovaje v izvirnem članku, izstrelitev ILLUMA-T predstavlja velik korak naprej v vesoljskih komunikacijah. Laserske komunikacije uporabljajo nevidno infrardečo svetlobo, kar vesoljskim plovilom omogoča oddajanje in sprejemanje informacij pri višjih hitrostih prenosa podatkov. To pomeni, da je mogoče velike količine podatkov poslati nazaj na Zemljo v enem prenosu, kar podpira hitrejša odkritja in učinkovitejše raziskave za znanstvenike in raziskovalce.

ILLUMA-T, ki ga upravlja NASA-jev program za vesoljske komunikacije in navigacijo (SCaN), bo sodeloval z agencijskim Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) in si prizadeval za Nasin prvi dvosmerni laserski komunikacijski rele od konca do konca. LCRD, ki je bil izstreljen decembra 2021, je že izvajal poskuse za prikaz prednosti laserskih komunikacij iz geosinhrone orbite.

Nekateri od teh poskusov vključujejo analizo vpliva atmosfere na laserske signale, preizkušanje združljivosti z več uporabniki, raziskovanje zmogljivosti omrežij, odpornih na zamude/motnje (DTN), in izboljšanje navigacijskih zmogljivosti. Z uporabo laserskih komunikacij NASA premika meje prenosa podatkov in širi možnosti za raziskovanje vesolja.

Ko bo ILLUMA-T nameščen na ISS, bo dokončal NASA-ino otvoritveno predstavitev zmogljivosti dvosmernega laserskega releja v vesolju. Njegov optični modul, opremljen s teleskopom in dvoosnim kardanom, omogoča natančno sledenje LCRD v geosinhroni orbiti. Približno velikosti mikrovalovne pečice je optični modul primerljiv s standardnim hladilnikom.

Z ILLUMA-T na krovu bo prenos podatkov od ISS do LCRD dosegel impresivno hitrost 1.2 gigabita na sekundo. Podatki bodo nato posredovani optičnim zemeljskim postajam v Kaliforniji ali na Havajih in usmerjeni v operativni center misije LCRD v Novi Mehiki. Nazadnje bodo prejete podatke analizirale ekipe za zemeljske operacije ILLUMA-T v Nasinem centru za vesoljske polete Goddard v Marylandu in tako zagotovile njihovo natančnost in kakovost.

Z uspešnim sodelovanjem z LCRD ima ILLUMA-T potencial, da postane bistvena komponenta ISS, kar močno izboljša NASA-ine zmogljivosti prenosa podatkov v orbitalni laboratorij in iz njega.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je namen ILLUMA-T?

O: Namen ILLUMA-T je prikazati prednosti laserskih komunikacij za misije v nizki zemeljski orbiti in predstaviti možnost integracije laserskih komunikacij v NASA-ina vesoljska komunikacijska omrežja.

V: Kako se laserska komunikacija razlikuje od tradicionalnih komunikacijskih metod?

O: Laserska komunikacija uporablja nevidno infrardečo svetlobo za prenos in sprejemanje podatkov pri višjih hitrostih, kar omogoča vesoljskim plovilom, da pošljejo večje količine informacij nazaj na Zemljo v enem samem prenosu. To pospeši proces prenosa podatkov in omogoča hitrejše raziskave in odkritja.

V: Kakšne so možne koristi laserske komunikacije za raziskovalce?

O: Laserske komunikacije lahko zagotovijo izboljšane hitrosti prenosa podatkov, kar raziskovalcem na ISS omogoča pošiljanje več podatkov nazaj na Zemljo hkrati. Ta povečana učinkovitost lahko koristi različnim znanstvenim raziskavam, ki se izvajajo na vesoljski postaji.

V: Kakšen je dolgoročni cilj Nasinih demonstracij laserskih komunikacij?

O: NASA želi integrirati lasersko komunikacijo kot standardno zmogljivost v svoja vesoljska komunikacijska omrežja, ki vključujejo Near Space Network in Deep Space Network.

V: Kdo financira in upravlja projekt ILLUMA-T?

O: Tovor ILLUMA-T financira Nasin program za vesoljske komunikacije in navigacijo (SCaN), upravlja pa ga Nasin Goddard Space Flight Center v sodelovanju s programsko pisarno Mednarodne vesoljske postaje v Nasinem vesoljskem centru Johnson in Massachusetts Institute of Technology (MIT). Lincolnov laboratorij.