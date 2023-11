Razkrivamo Jupitrove zagonetne barve: izjemna slika, ki jo je posnel Hubble

By

NASA je nedavno objavila osupljivo sliko Jupitra, ki sovpada z njegovo letno opozicijo. Toda tisto, kar ločuje to sliko od drugih, je izjemen prikaz Jupitrove ikonične Velike rdeče pege, ki je na fotografiji modra. To očarljivo sliko je posnel vesoljski teleskop Hubble, ki kroži okoli Zemlje, z uporabo ultravijolične svetlobe.

Za razliko od vidne svetlobe ima ultravijolična svetloba veliko krajšo valovno dolžino in je človeškemu očesu nevidna. Kljub temu je vesoljski teleskop Hubble, ki je nameščen zunaj Zemljine atmosfere, spreten pri zaznavanju ultravijolične svetlobe. Z uporabo lažne barve slika prikazuje tri različne valovne dolžine ultravijolične svetlobe kot različne barve: modro, zeleno in rdečo.

Osrednja točka slike je Velika rdeča pega, ogromna anticiklonska nevihta na Jupitru, ki obsega približno premer Zemlje. Na tej sliki se njen običajni rdečkasti odtenek spremeni v očarljiv odtenek modre. NASA pojasnjuje, da delci meglice na visoki nadmorski višini v nevihti absorbirajo svetlobo ultravijoličnih valovnih dolžin, kar povzroči ta osupljivi barvni premik.

Kljub temu, da je največja nevihta v našem sončnem sistemu, se Velika rdeča pega zmanjšuje. Prejšnja Hubblova slika iz leta 2019 je potrdila ta zmeden pojav, zaradi česar so planetarni znanstveniki zmedeni glede točnega vzroka. Zato astronomi nestrpno zajemajo slike Jupitra med njegovo letno opozicijo – ko se Zemlja nahaja med soncem in planetom –, kar zagotavlja edinstveno priložnost za opazovanje 100 % Jupitrovega diska in preučevanje njegovih zapletenih značilnosti.

Nedavna ultravijolična slika Jupitra služi kot pomemben vir za tekoče raziskave sistema superneviht na planetu. Znanstveniki nameravajo uporabiti te podatke za preslikavo globokih vodnih oblakov in pridobiti vpogled v tridimenzionalne strukture oblakov v Jupitrovi atmosferi.

Za ljubitelje astronomije opozicija Jupitra prinaša dodatne prednosti. V tem obdobju Jupiter vzide na vzhodu ob mraku in zaide na zahodu ob zori ter ostane viden vso noč. Medtem ko je teleskop bistvenega pomena za opazovanje Velike rdeče pege, lahko celo daljnogled razkrije štiri največje lune planeta – Kalisto, Ganimed, Evropo in Io.

Udeležite se opazovanja zvezd, čudite se čudesom naših nebesnih sosedov in naj boste blagoslovljeni z jasnim nebom in občutkom strahospoštovanja do veličine vesolja.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Zakaj je velika rdeča pega na sliki modra?

Velika rdeča pega je na sliki, ki jo je posnel vesoljski teleskop Hubble, videti modra, ker delci meglice na visoki nadmorski višini v nevihti absorbirajo svetlobo ultravijoličnih valovnih dolžin, kar ima za posledico očarljivo modro barvo.

2. Zakaj je vesoljski teleskop Hubble sposoben zaznati ultravijolično svetlobo?

Vesoljski teleskop Hubble lahko zazna ultravijolično svetlobo zaradi svoje lege zunaj Zemljine atmosfere, ki ovira večini ultravijolične svetlobe, da bi dosegla površino planeta.

3. Zakaj se velika rdeča pega manjša?

Čeprav je največja nevihta v našem sončnem sistemu, natančen razlog za krčenje Velike rdeče pege ostaja neznan. Znanstveniki še naprej raziskujejo ta zanimiv pojav.

4. Kdaj je najboljši čas za opazovanje Jupitra?

Najboljši čas za opazovanje Jupitra je med njegovo letno opozicijo, ko se Zemlja nahaja med soncem in planetom. V tem obdobju Jupiter vzide na vzhodu ob mraku in zaide na zahodu ob zori, zaradi česar je viden vso noč.

5. Kaj lahko vidimo z daljnogledom pri opazovanju Jupitra?

Pri opazovanju Jupitra z daljnogledom lahko vidimo štiri svetlobne pike v črti okoli planeta. Te pike ustrezajo štirim največjim Jupitrovim lunam: Kalisto, Ganimed, Evropa in Io.