Revolucionarni preskok: NASA-in revolucionarni laserski komunikacijski sistem

NASA premika meje vesoljskih komunikacij s svojim prelomnim laserskim komunikacijskim sistemom. Ta revolucionarna tehnologija izkorišča moč nevidne infrardeče svetlobe za pošiljanje in sprejemanje podatkov pri neverjetno visokih hitrostih, kar omogoča vesoljskim plovilom pošiljanje velikih količin informacij nazaj na Zemljo v enem samem prenosu.

Najnovejši dodatek k temu vrhunskemu sistemu je uporabniški modem in ojačevalni terminal integriranega laserskega komunikacijskega releja za nizkozemeljsko orbito (ILLUMA-T). ILLUMA-T, ki naj bi bil izstreljen na Mednarodno vesoljsko postajo novembra letos, bo prikazal izjemne prednosti laserskih komunikacij za misije v nizki Zemljini orbiti.

V sodelovanju z Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), ki se je začela decembra 2021, bo ILLUMA-T dokončal Nasin prvi dvosmerni laserski komunikacijski rele od konca do konca. LCRD, ki je trenutno nameščen v geosinhroni orbiti, že dokazuje prednosti laserskih komunikacij s prenosom podatkov med dvema zemeljskima postajama na Zemlji skozi vrsto poskusov.

Optični modul ILLUMA-T je sestavljen iz teleskopa in dvoosnega kardana, kar mu omogoča sledenje in usmerjanje proti LCRD v geosinhroni orbiti. Približno velikosti mikrovalovne pečice je optični modul bistvena komponenta ILLUMA-T, ki je sam po sebi primerljiv s standardnim hladilnikom.

Ko bo ILLUMA-T nameščen na zunanjost Mednarodne vesoljske postaje, bo podatke posredoval LCRD z izjemno hitrostjo 1.2 gigabita na sekundo. Od tam bo LCRD posredoval podatke optičnim zemeljskim postajam v Kaliforniji ali na Havajih. Nazadnje bodo podatki poslani v operativni center misije LCRD v Las Crucesu v Novi Mehiki in nato ekipam zemeljskih operacij ILLUMA-T v Nasinem centru za vesoljske polete Goddard v Marylandu.

Z dokončanjem postopka prenosa od konca do konca lahko inženirji v Centru za vesoljske polete Goddard preverijo točnost in kakovost prenesenih podatkov. Uspešna komunikacija in operacije koristnega tovora z LCRD in vesoljsko postajo so ključne odgovornosti za NASA Goddard.

Možnosti laserske komunikacije so ogromne. Za astronavte, ki opravljajo znanstvene raziskave na vesoljski postaji, lahko laserske komunikacije zagotovijo izboljšane hitrosti prenosa podatkov in možnost pošiljanja večjih količin podatkov nazaj na Zemljo. Z osupljivo hitrostjo prenosa 1.2 Gbps lahko ILLUMA-T prenese enakovreden povprečnemu filmu v manj kot minuti.

Nasin laserski komunikacijski sistem predstavlja pomemben preskok v zmogljivostih vesoljskih komunikacij. S temi prelomnimi demonstracijami želi NASA integrirati lasersko komunikacijo v svoja obstoječa vesoljska komunikacijska omrežja, kar bo revolucioniralo raziskovanje blizu Zemlje in globokega vesolja.

-

FAQ

1. Kaj so laserske komunikacije?

Laserske komunikacije so tehnologija, ki uporablja nevidno infrardečo svetlobo za prenos in sprejemanje podatkov pri visokih hitrostih. Vesoljskim plovilom omogoča pošiljanje večjih količin informacij nazaj na Zemljo v enem prenosu.

2. Kaj je ILLUMA-T?

ILLUMA-T je kratica za Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. To je koristni tovor, zasnovan za prikaz prednosti laserskih komunikacij za misije v nizki zemeljski orbiti.

3. Kaj je LCRD?

LCRD je kratica za Laser Communications Relay Demonstration. Gre za misijo, ki jo je začela NASA, da bi prikazala prednosti laserskih komunikacij iz geosinhrone orbite. Prenaša podatke med dvema zemeljskima postajama na Zemlji in trenutno dela v povezavi z ILLUMA-T za dokončanje Nasinega prvega dvosmernega laserskega komunikacijskega releja od konca do konca.

4. Kako hitra je hitrost prenosa podatkov ILLUMA-T?

ILLUMA-T lahko prenaša podatke s hitrostjo 1.2 gigabita na sekundo, kar mu omogoča pošiljanje ekvivalenta povprečnega filma v manj kot minuti.

5. Kakšne so prednosti laserskih komunikacij?

Laserske komunikacije omogočajo višje hitrosti prenosa podatkov, hitrejši prenos informacij in možnost pošiljanja več podatkov nazaj na Zemljo. Ima potencial za revolucijo vesoljskih komunikacij in izboljšanje znanstvenih raziskav, ki se izvajajo na Mednarodni vesoljski postaji.